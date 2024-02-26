В ООН опровергли сообщения об участии в переговорах по обмену Навального*

27 февраля 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

ООН не участвует в переговорах по Навальному*, заявили в организации Фото: Patrick Gruban/Wikipedia В Организации объединенных наций опровергли информацию о договоренностях, предполагавших обмен Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на осужденного в Германии Вадима Красикова. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Мы видели эти сообщения в прессе. Мы в этом никак не участвуем», — сказал Дюжаррик. Соратница Навального Мария Певчих* (признана иноагентом, заочно арестована по ряду статей УК РФ, объявлена в розыск) отмечала, что еще до смерти Навального Россия, США, ФРГ якобы договорились об обмене его и еще двух граждан США на Красикова. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не знает о предполагаемом соглашении между Берлином и Москвой о возможном обмене Навального на осужденного в Германии Красикова. Обмен заключенных должен был произойти якобы за один день до смерти Навального. «Мне неизвестно о таких соглашениях», — заявил Песков в беседе с британской газетой Financial Times. Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО. Тело отдали матери 24 февраля. Как уточнили в Кремле, расследование дела еще продолжается. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов *Мария Певчих признана Минюстом РФ иноагентом

В Организации объединенных наций опровергли информацию о договоренностях, предполагавших обмен Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на осужденного в Германии Вадима Красикова. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Мы видели эти сообщения в прессе. Мы в этом никак не участвуем», — сказал Дюжаррик. Соратница Навального Мария Певчих* (признана иноагентом, заочно арестована по ряду статей УК РФ, объявлена в розыск) отмечала, что еще до смерти Навального Россия, США, ФРГ якобы договорились об обмене его и еще двух граждан США на Красикова. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не знает о предполагаемом соглашении между Берлином и Москвой о возможном обмене Навального на осужденного в Германии Красикова. Обмен заключенных должен был произойти якобы за один день до смерти Навального. «Мне неизвестно о таких соглашениях», — заявил Песков в беседе с британской газетой Financial Times. Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО. Тело отдали матери 24 февраля. Как уточнили в Кремле, расследование дела еще продолжается. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов *Мария Певчих признана Минюстом РФ иноагентом