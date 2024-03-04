Путин попросил Собянина не пренебрегать угрозами «врагов»

Президент Путин попросил мэра Москвы Собянина не пренебрегать угрозами «врагов»

04 марта 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Встреча президента РФ Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным показала устойчивость финансово-торговой системы не столько в столице, но и в стране в целом. Тем не менее, Путин считает опасным не обращать внимание на санкционные угрозы Запада в будущем. «Это не пустые угрозы. Мы должны иметь это в виду. На правительственном, на федеральном, на региональном уровне. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России», — подчеркнул Путин. Разговор со столичным мэром президент начал с вопроса «как дела?». Собянин начал говорить, что «несмотря на происки врагов, всевозможные санкции…» И в этот момент Путин прервал его: «Друзей у нас больше», — заметил он. Мэр Москвы продолжил: «Не знаю, как у других, у нас все складывается даже неплохо», — заметил он. Путин же, в продолжение своей мысли о друзьях, вспомнил одно выражение: «Быть нашим другом и врагом одинаково почетно», — сказал он. «Дай бог им здоровья», — с иронией в отношении недругов отметил Собянин и начал доклад. По его словам, 2023 год оказался для Москвы едва ли не самым успешных «за всю современную историю». «Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника — рост от 25 до 40 процентов. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации», — доложил Собянин. Очевидна и эффективность новых инфраструктурных проектов — Большой кольцевой линии Московского метро (БКЛ), по которой в сутки проезжает более 1,3 млн человек, а также скоростного диаметра — он пропускает 400 тысяч машин каждый день. «Если посмотреть экономическую отдачу, то, например, федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта. Город демонстрирует очень высокую динамику благодаря вашей поддержке», — сообщил Собянин Путину. Как пояснил URA.RU директор Института нового общества Василий Колташов, эта встреча продемонстрировала, что антисанкционная политика, которая проводится в России, оказалась результативной и эффективной. Развитие Москвы, которая является политическим и торгово-финансовым центром страны, не остановилось. «Санкции не затормозили инфраструктурное, экономическое, финансовое развитие столицы. Они не смогли дестабилизировать ситуацию, в том числе финансовую сферу Москвы. Это показатель устойчивости в целом российской экономики», — заключил Колташов. В январе президент Путин сообщил, что российская экономика по итогам 2023 года стала первой экономикой Европы. И есть все предпосылки, чтобы экономика РФ поднялась на 4 место в мире. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча президента РФ Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным показала устойчивость финансово-торговой системы не столько в столице, но и в стране в целом. Тем не менее, Путин считает опасным не обращать внимание на санкционные угрозы Запада в будущем. «Это не пустые угрозы. Мы должны иметь это в виду. На правительственном, на федеральном, на региональном уровне. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России», — подчеркнул Путин. Разговор со столичным мэром президент начал с вопроса «как дела?». Собянин начал говорить, что «несмотря на происки врагов, всевозможные санкции…» И в этот момент Путин прервал его: «Друзей у нас больше», — заметил он. Мэр Москвы продолжил: «Не знаю, как у других, у нас все складывается даже неплохо», — заметил он. Путин же, в продолжение своей мысли о друзьях, вспомнил одно выражение: «Быть нашим другом и врагом одинаково почетно», — сказал он. «Дай бог им здоровья», — с иронией в отношении недругов отметил Собянин и начал доклад. По его словам, 2023 год оказался для Москвы едва ли не самым успешных «за всю современную историю». «Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника — рост от 25 до 40 процентов. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации», — доложил Собянин. Очевидна и эффективность новых инфраструктурных проектов — Большой кольцевой линии Московского метро (БКЛ), по которой в сутки проезжает более 1,3 млн человек, а также скоростного диаметра — он пропускает 400 тысяч машин каждый день. «Если посмотреть экономическую отдачу, то, например, федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта. Город демонстрирует очень высокую динамику благодаря вашей поддержке», — сообщил Собянин Путину. Как пояснил URA.RU директор Института нового общества Василий Колташов, эта встреча продемонстрировала, что антисанкционная политика, которая проводится в России, оказалась результативной и эффективной. Развитие Москвы, которая является политическим и торгово-финансовым центром страны, не остановилось. «Санкции не затормозили инфраструктурное, экономическое, финансовое развитие столицы. Они не смогли дестабилизировать ситуацию, в том числе финансовую сферу Москвы. Это показатель устойчивости в целом российской экономики», — заключил Колташов. В январе президент Путин сообщил, что российская экономика по итогам 2023 года стала первой экономикой Европы. И есть все предпосылки, чтобы экономика РФ поднялась на 4 место в мире.