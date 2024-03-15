Жители Северодонецка будут получать тепло от пермских котельных

Пермский край построит в Северодонецке новые газовые котельные

Новые котельные обеспечат теплом детсады и школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Северодонецке (ЛНР) благодаря поддержке из Пермского края будут установлены новые газовые котельные. Они обеспечат теплом школы и детсады города, сообщили в правительстве Прикамья.

«В городе Северодонецк (Луганская Народная Республика) в этом году при поддержке правительства Пермского края установят четыре газовые котельные общей мощностью более 3 МВт. Благодаря этому будут обеспечены теплом учреждения среднего, дошкольного образования, спортивной школы и еще ряд социально значимых объектов», — сообщается на сайте правительства и губернатора Пермского края. Монтаж и запуск котельных в работу планируется произвести до конца 2024 года, подчеркнули в министерстве ЖКХ Прикамья.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что помощь региона подшефному Северодонецку высоко оценивают на федеральном уровне. Участвуют в этом не только госорганизации, но и общественные организации, и простые жители. «Наши общественные организации и объединения края, предприятия, волонтеры, медицинские работники и неравнодушные жители региона вносят огромный вклад в восстановление Северодонецка и возвращение его к мирной жизни. Мы благодарны им за их добро, неравнодушие, правильные примеры и ориентиры для всех нас», — говорит Махонин.

Махонин подписал с властями Северодонецка соглашение о восстановлении города в августе 2022 года. В ЛНР из Прикамья поставляется различная техника и оборудование. Помощь оказывают медики, строители, учителя и чиновники. В 2023 году году в рамках соглашения ввели в эксплуатацию две газовые котельные общей мощностью 1,3 МВт, для обеспечения надежного теплоснабжения детского сада и школы. Также из Перми были направлены три электрогенератора общей мощностью 312 кВт. Благодаря этому объекты ЖКХ Северодонецка обеспечены резервным электроснабжением.