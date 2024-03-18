Путин показал готовность реализовать идеи оппозиции

18 марта 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

Путин провел встречу с кандидатами в президенты России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин показал единство внутриполитического поля страны. Так руководитель центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко комментирует URA.RU прошедшую встречу главы государства с кандидатами на пост руководителя президента страны. По его словам, многие идеи соперников, озвученные на мероприятии, будут приняты к сведению и реализованы. «Вы в ходе избирательной кампании встречались с большим количеством людей, ваших избирателей. Мы в то же самое время понимаем, и считаю, что электоральная база каждой партии, на самом деле, не изменилась. Есть своеобразие текущего момента, и это отражается, отразилось на выборах Президента как главы государства и Верховного Главнокомандующего. Но электоральная база примерно как была, на мой взгляд, так и сохраняется», — сказал Путин на встрече с Владиславом Даванковым, Николаем Харитоновым и Леонидом Слуцким. Путин указал на важность продолжения совместной работы в парламенте, по продвижению идей, реализация которых позволит приблизиться к решению задач, которые стоят перед страной. Путин отметил, что кандидаты в ходе президентской кампании встречались с большим количеством россиян, слышали их запросы, пожелания того, что они хотят от власти. «И не важно сейчас, какого уровня эта власть, не важно, какая партия, какие идеи продвигает, — важно, чтобы мы добивались тех целей, которые перед собой ставим», — продолжил Путин. При этом действующий президент отметил, что есть вещи, которые понимаются все кандидатами «единообразно». Речь о безопасности России, вопросах связанных с внешним контуром, необходимости достижения суверенитета в сфере обороноспособности, технологий, финансово-кредитной политики и других темах. «Хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом. Надеюсь, такой конструктивный подход — уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, — нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития», — подчеркнул Путин. Каждый из трех недавних оппонентов поздравил Владимира Путина с «уверенной победой» на выборах. На встрече они затронули ряд проблем, с которыми они баллотировались. Так, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, кандидат от КПРФ Николай Харитонов призвал решить вопрос с платным образованием, а также подумать над созданием ипотеки для молодежи. Глава ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий затронул вопросы поддержки малого бизнеса, нехватки кадров в медицинских учреждениях, зарплат педагогов и врачей. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал, что в ходе президентской кампании часто общался с люди о ходе и задачах спецоперации. Он сказал Путину, что «важно не оставить противостояние следующему поколению, а решить нашему». По словам руководителя центра экспертного сопровождения политических процессов Алексея Ярошенко, встреча Путина с кандидатами на пост президента демонстрирует единство политического поля, в центре которого находятся интересы страны, и ее граждан. «Также он показывает свою готовность к идеологическому многообразию, потому что в принципе у оппозиционных кандидатов были разные, достаточно здравые идеи. И они, ну некоторые будут реализованы, вполне могут быть применены. Самое главное это показывает принципиальный характер сегодняшней политической системы — она общенациональная. Это в том числе показали и высокие результаты выборов», — сказал политолог нашему информационному агентству. При этом Ярошенко подчеркивает, что общенациональный лидер может встречаться с лидерами оппозиции, поскольку они в том числе поддерживают взятый Путиным курс. В том числе, сам действующий президент находит поддержку среди оппонентов: «Путин — президент всех россиян, он лидер и глава всего государства. Он находит поддержку в самых разных социальных, идеологических группах. Понятно, что многие из традиционно „ядерного“ электората ЛДПР, КПРФ или тех же системных либералов — они проголосовали за Путина. Поэтому, безусловно, он находит поддержку среди всех россиян, а не только среди своего электората, который и так рекордно большой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин показал единство внутриполитического поля страны. Так руководитель центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко комментирует URA.RU прошедшую встречу главы государства с кандидатами на пост руководителя президента страны. По его словам, многие идеи соперников, озвученные на мероприятии, будут приняты к сведению и реализованы. «Вы в ходе избирательной кампании встречались с большим количеством людей, ваших избирателей. Мы в то же самое время понимаем, и считаю, что электоральная база каждой партии, на самом деле, не изменилась. Есть своеобразие текущего момента, и это отражается, отразилось на выборах Президента как главы государства и Верховного Главнокомандующего. Но электоральная база примерно как была, на мой взгляд, так и сохраняется», — сказал Путин на встрече с Владиславом Даванковым, Николаем Харитоновым и Леонидом Слуцким. Путин указал на важность продолжения совместной работы в парламенте, по продвижению идей, реализация которых позволит приблизиться к решению задач, которые стоят перед страной. Путин отметил, что кандидаты в ходе президентской кампании встречались с большим количеством россиян, слышали их запросы, пожелания того, что они хотят от власти. «И не важно сейчас, какого уровня эта власть, не важно, какая партия, какие идеи продвигает, — важно, чтобы мы добивались тех целей, которые перед собой ставим», — продолжил Путин. При этом действующий президент отметил, что есть вещи, которые понимаются все кандидатами «единообразно». Речь о безопасности России, вопросах связанных с внешним контуром, необходимости достижения суверенитета в сфере обороноспособности, технологий, финансово-кредитной политики и других темах. «Хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом. Надеюсь, такой конструктивный подход — уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, — нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития», — подчеркнул Путин. Каждый из трех недавних оппонентов поздравил Владимира Путина с «уверенной победой» на выборах. На встрече они затронули ряд проблем, с которыми они баллотировались. Так, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, кандидат от КПРФ Николай Харитонов призвал решить вопрос с платным образованием, а также подумать над созданием ипотеки для молодежи. Глава ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий затронул вопросы поддержки малого бизнеса, нехватки кадров в медицинских учреждениях, зарплат педагогов и врачей. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал, что в ходе президентской кампании часто общался с люди о ходе и задачах спецоперации. Он сказал Путину, что «важно не оставить противостояние следующему поколению, а решить нашему». По словам руководителя центра экспертного сопровождения политических процессов Алексея Ярошенко, встреча Путина с кандидатами на пост президента демонстрирует единство политического поля, в центре которого находятся интересы страны, и ее граждан. «Также он показывает свою готовность к идеологическому многообразию, потому что в принципе у оппозиционных кандидатов были разные, достаточно здравые идеи. И они, ну некоторые будут реализованы, вполне могут быть применены. Самое главное это показывает принципиальный характер сегодняшней политической системы — она общенациональная. Это в том числе показали и высокие результаты выборов», — сказал политолог нашему информационному агентству. При этом Ярошенко подчеркивает, что общенациональный лидер может встречаться с лидерами оппозиции, поскольку они в том числе поддерживают взятый Путиным курс. В том числе, сам действующий президент находит поддержку среди оппонентов: «Путин — президент всех россиян, он лидер и глава всего государства. Он находит поддержку в самых разных социальных, идеологических группах. Понятно, что многие из традиционно „ядерного“ электората ЛДПР, КПРФ или тех же системных либералов — они проголосовали за Путина. Поэтому, безусловно, он находит поддержку среди всех россиян, а не только среди своего электората, который и так рекордно большой».