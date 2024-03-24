24 марта 2024

Врач предупредил о последствиях привычки ходить без шапки весной

Терапевт Лапа рассказала о рисках обострения инфекций из-за прогулки без шапки
© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, тротуар, девушка, прохожий, женщина
Нахождение на улице весной без шапки может привести к инфекции и болезням Фото:

Весной бывает опасно для здоровья ходить на улице без головного убора. Об этом рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.

«Весной отказ от головных уборов зачастую ведет к обострению различных инфекционных заболеваний. На голове нет никакого защитного слоя, который мог бы уберечь нас от перепада температур, нет подкожного жира», — заявила Лапа в эфире радио Sputnik.

По мнению врача, влажные волосы могут еще быстрее остудить кожу головы, а это приведет к переохлаждению и простуде. Лапа добавила, что человек должен знать, какие у него хронические воспаления и инфекции, в порядке ли иммунная система. Когда только возникает ощущение, что голова начала мерзнуть — надо немедленно надеть шапку или капюшон, и тогда можно уберечь себя от инфекций. Безопасно выходить на улицу без головного убора можно только при 24 градусах тепла, отметила врач-терапевт.

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Весной бывает опасно для здоровья ходить на улице без головного убора. Об этом рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа. «Весной отказ от головных уборов зачастую ведет к обострению различных инфекционных заболеваний. На голове нет никакого защитного слоя, который мог бы уберечь нас от перепада температур, нет подкожного жира», — заявила Лапа в эфире радио Sputnik. По мнению врача, влажные волосы могут еще быстрее остудить кожу головы, а это приведет к переохлаждению и простуде. Лапа добавила, что человек должен знать, какие у него хронические воспаления и инфекции, в порядке ли иммунная система. Когда только возникает ощущение, что голова начала мерзнуть — надо немедленно надеть шапку или капюшон, и тогда можно уберечь себя от инфекций. Безопасно выходить на улицу без головного убора можно только при 24 градусах тепла, отметила врач-терапевт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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