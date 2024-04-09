Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Украине

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Россия не позволит Западу свободно продвигать свой нарратив в рамках ООН, заявил Дмитрий Полянский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия попросила назначить заседание Совета Безопасности ООН из-за передачи оружия Украине. Об этом рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили на 17.00 мск 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — написал Полянский в своем telegram-канале. Он отметил, что 11 апреля западные страны запланировали провести заседание по гуманитарной ситуации на Украине.

Полянский подчеркнул, что инициатива России о срочном заседании была предпринята для того, чтобы не давать западным странам свободу в продвижении «своего нарратива» в рамках ООН. Политик добавил, что они постараются найти интересного докладчика для данного заседания.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 4 апреля заявил о необходимости создания долгосрочной системы обязательных поставок оружия для Украины со стороны стран альянса. Страны альянса планируют собрать больше оружия и боеприпасов для Киева в ближайшие недели, а также рассмотреть возможность предоставить больше систем Patriot и другого вооружения.

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Россия попросила назначить заседание Совета Безопасности ООН из-за передачи оружия Украине. Об этом рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы запросили на 17.00 мск 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — написал Полянский в своем telegram-канале. Он отметил, что 11 апреля западные страны запланировали провести заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Полянский подчеркнул, что инициатива России о срочном заседании была предпринята для того, чтобы не давать западным странам свободу в продвижении «своего нарратива» в рамках ООН. Политик добавил, что они постараются найти интересного докладчика для данного заседания. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 4 апреля заявил о необходимости создания долгосрочной системы обязательных поставок оружия для Украины со стороны стран альянса. Страны альянса планируют собрать больше оружия и боеприпасов для Киева в ближайшие недели, а также рассмотреть возможность предоставить больше систем Patriot и другого вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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