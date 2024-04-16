Арестован мужчина, зарегистрировавший обвиняемых в нападении на «Крокус»

Житель Твери арестован за фиктивную регистрацию подозреваемых в нападении на «Крокус» в своем доме
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
В Твери суд арестовал мужчину, который фиктивно зарегистрировал в своем жилье братьев Исломовых (внесены в список террористов и экстремистов). Они являются фигурантами дела о теракте в «Крокусе».
«Арестован мужчина, фиктивно зарегистрировавший в своем жилье братьев Исломовых», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что в ходе допроса мужчина признал свою причастность к противоправным действиям.
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