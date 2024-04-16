Арестован мужчина, зарегистрировавший обвиняемых в нападении на «Крокус»

16 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Житель Твери арестован за фиктивную регистрацию подозреваемых в нападении на «Крокус» в своем доме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Твери суд арестовал мужчину, который фиктивно зарегистрировал в своем жилье братьев Исломовых (внесены в список террористов и экстремистов). Они являются фигурантами дела о теракте в «Крокусе». «Арестован мужчина, фиктивно зарегистрировавший в своем жилье братьев Исломовых», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что в ходе допроса мужчина признал свою причастность к противоправным действиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Твери суд арестовал мужчину, который фиктивно зарегистрировал в своем жилье братьев Исломовых (внесены в список террористов и экстремистов). Они являются фигурантами дела о теракте в «Крокусе». «Арестован мужчина, фиктивно зарегистрировавший в своем жилье братьев Исломовых», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что в ходе допроса мужчина признал свою причастность к противоправным действиям.