Арестован мужчина, зарегистрировавший обвиняемых в нападении на «Крокус»

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой, тик ток
Житель Твери арестован за фиктивную регистрацию подозреваемых в нападении на «Крокус» в своем доме Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Твери суд арестовал мужчину, который фиктивно зарегистрировал в своем жилье братьев Исломовых (внесены в список террористов и экстремистов). Они являются фигурантами дела о теракте в «Крокусе».

«Арестован мужчина, фиктивно зарегистрировавший в своем жилье братьев Исломовых», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что в ходе допроса мужчина признал свою причастность к противоправным действиям.

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В Твери суд арестовал мужчину, который фиктивно зарегистрировал в своем жилье братьев Исломовых (внесены в список террористов и экстремистов). Они являются фигурантами дела о теракте в «Крокусе». «Арестован мужчина, фиктивно зарегистрировавший в своем жилье братьев Исломовых», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что в ходе допроса мужчина признал свою причастность к противоправным действиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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