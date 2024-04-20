Украинский военком открыл огонь, отбиваясь от мирных жителей

20 апреля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Препятствование работе ВСУ влечет за собой тюремный срок Фото: Официальный портал Киева На Украине в Вижницком районе около села Чорногузы военком обстрелял землю рядом с мирными жителями, потому что те напали на него, когда военный оповещал о мобилизации. Об этом сообщает служба связей с общественностью Территориального центра комплектования. «Сегодня возле села Чорногузы во время исполнения оповещения военнослужащий Выжницкого района ТЦК и СП подвергся нападению группы мирных жителей… Чтобы защитить свою жизнь и здоровье, военком обстрелял землю», — передает Черновицкий областной ТЦК и СП. Об этом написали в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Мирные жители заблокировали транспортное средство военкома. Во время обстрела никто не пострадал. На данный момент выясняются причины произошедшей ситуации, ожидается ответ правоохранителей. В Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (военкомате) напомнили, что прерывание работы ВСУ со стороны других лиц влечет за собой лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине в Вижницком районе около села Чорногузы военком обстрелял землю рядом с мирными жителями, потому что те напали на него, когда военный оповещал о мобилизации. Об этом сообщает служба связей с общественностью Территориального центра комплектования. «Сегодня возле села Чорногузы во время исполнения оповещения военнослужащий Выжницкого района ТЦК и СП подвергся нападению группы мирных жителей… Чтобы защитить свою жизнь и здоровье, военком обстрелял землю», — передает Черновицкий областной ТЦК и СП. Об этом написали в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Мирные жители заблокировали транспортное средство военкома. Во время обстрела никто не пострадал. На данный момент выясняются причины произошедшей ситуации, ожидается ответ правоохранителей. В Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (военкомате) напомнили, что прерывание работы ВСУ со стороны других лиц влечет за собой лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.