Украинский военком открыл огонь, отбиваясь от мирных жителей

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Вооруженные силы Украины. stock, шеврон, всу,  stock
Препятствование работе ВСУ влечет за собой тюремный срок Фото:

На Украине в Вижницком районе около села Чорногузы военком обстрелял землю рядом с мирными жителями, потому что те напали на него, когда военный оповещал о мобилизации. Об этом сообщает служба связей с общественностью Территориального центра комплектования.

«Сегодня возле села Чорногузы во время исполнения оповещения военнослужащий Выжницкого района ТЦК и СП подвергся нападению группы мирных жителей… Чтобы защитить свою жизнь и здоровье, военком обстрелял землю», — передает Черновицкий областной ТЦК и СП. Об этом написали в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией).

Мирные жители заблокировали транспортное средство военкома. Во время обстрела никто не пострадал. На данный момент выясняются причины произошедшей ситуации, ожидается ответ правоохранителей. В Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (военкомате) напомнили, что прерывание работы ВСУ со стороны других лиц влечет за собой лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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На Украине в Вижницком районе около села Чорногузы военком обстрелял землю рядом с мирными жителями, потому что те напали на него, когда военный оповещал о мобилизации. Об этом сообщает служба связей с общественностью Территориального центра комплектования. «Сегодня возле села Чорногузы во время исполнения оповещения военнослужащий Выжницкого района ТЦК и СП подвергся нападению группы мирных жителей… Чтобы защитить свою жизнь и здоровье, военком обстрелял землю», — передает Черновицкий областной ТЦК и СП. Об этом написали в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Мирные жители заблокировали транспортное средство военкома. Во время обстрела никто не пострадал. На данный момент выясняются причины произошедшей ситуации, ожидается ответ правоохранителей. В Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (военкомате) напомнили, что прерывание работы ВСУ со стороны других лиц влечет за собой лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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