У задержанного замминистра обороны нашли особняк из «Мастера и Маргариты»

Задержанный заместитель министра обороны Тимур Иванов и его супруга Светлана Захарова проживали в особняке из романа «Мастер и Маргарита». Здание было записано на водителя бывшей жены обвиняемого.
«Иванов и Захарова жили в особняке из романа „Мастер и Маргарита“ в Чистом переулке», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что сам особняк был оформлен на имя водителя бывшей жены Иванова. Водитель Станислав Кузнецов сообщил, что уже 12 лет работает в семье Иванова. Важно отметить, что он имеет дело исключительно со Светланой Захаровой, а с самим Тимуром Ивановым не общался.
Последний раз Кузнецов видел заместителя министра около года назад. Он осуществлял доставку дочерей Захаровой в школу, забирая их со стоянки возле дома №4 на Чистом переулке. Сегодня, прибыв на работу, ему было сообщено, что его услуги временно не требуются, передали в telegram-канале.
Тимура Иванова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В рамках расследования указывается, что взятка не была передана в форме наличных, а представляла собой предоставленную услугу. Иванов был арестован на срок двух месяцев, также под арест попал другой участник дела — бизнесмен Сергей Бородин, который, по данным СМИ, считался доверенным лицом Иванова.
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