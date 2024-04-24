SHOT: замминистра обороны Иванов и бизнесмен Бородин оказались кумовьями

24 апреля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Сергей Бородин приходится Тимуру Иванову (на фото) кумом, пишет Shot Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Задержанные заместитель министра обороны Тимур Иванов и бизнесмен Сергей Бородин оказались кумовьями. Они крестили детей друг друга. «Иванов и Бородин оказались кумовьями», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что задержанные дружили давно, часто отмечали праздники вместе со своими семьями. Кроме того, у Бородина ранее был совместный бизнес с бывшей супругой замминистра обороны Светланой Захаровой: они вместе основали финансовую компанию, занимавшуюся выдачей потребительских кредитов. Совсем недавно предприниматель Бородин обсуждал с партнерами строительство храма в Луганске и обещал предоставить помощь в стройматериалах. Однако его задержали, и сегодня отправили в СИЗО, передали в telegram-канале. Тимура Иванова подозревают в крупной взятке размером в один миллион рублей. Следствие утверждает, что он сговорился с третьими лицами, чтобы получить выгоду. Сергей Бородин, в свою очередь, был задержан ранее в рамках другого расследования и заключил соглашение с следствием, дав показания против Иванова. Замминистра обороны длительное время перед задержание находился в оперативной разработке. Материалы по его делу основаны на свидетельских показаниях и оперативных мероприятиях, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанные заместитель министра обороны Тимур Иванов и бизнесмен Сергей Бородин оказались кумовьями. Они крестили детей друг друга. «Иванов и Бородин оказались кумовьями», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что задержанные дружили давно, часто отмечали праздники вместе со своими семьями. Кроме того, у Бородина ранее был совместный бизнес с бывшей супругой замминистра обороны Светланой Захаровой: они вместе основали финансовую компанию, занимавшуюся выдачей потребительских кредитов. Совсем недавно предприниматель Бородин обсуждал с партнерами строительство храма в Луганске и обещал предоставить помощь в стройматериалах. Однако его задержали, и сегодня отправили в СИЗО, передали в telegram-канале. Тимура Иванова подозревают в крупной взятке размером в один миллион рублей. Следствие утверждает, что он сговорился с третьими лицами, чтобы получить выгоду. Сергей Бородин, в свою очередь, был задержан ранее в рамках другого расследования и заключил соглашение с следствием, дав показания против Иванова. Замминистра обороны длительное время перед задержание находился в оперативной разработке. Материалы по его делу основаны на свидетельских показаниях и оперативных мероприятиях, передает «Ридус».