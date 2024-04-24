SHOT: замминистра обороны Иванов и бизнесмен Бородин оказались кумовьями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Сергей Бородин приходится Тимуру Иванову (на фото) кумом, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Задержанные заместитель министра обороны Тимур Иванов и бизнесмен Сергей Бородин оказались кумовьями. Они крестили детей друг друга.

«Иванов и Бородин оказались кумовьями», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что задержанные дружили давно, часто отмечали праздники вместе со своими семьями. Кроме того, у Бородина ранее был совместный бизнес с бывшей супругой замминистра обороны Светланой Захаровой: они вместе основали финансовую компанию, занимавшуюся выдачей потребительских кредитов.

Совсем недавно предприниматель Бородин обсуждал с партнерами строительство храма в Луганске и обещал предоставить помощь в стройматериалах. Однако его задержали, и сегодня отправили в СИЗО, передали в telegram-канале.

Тимура Иванова подозревают в крупной взятке размером в один миллион рублей. Следствие утверждает, что он сговорился с третьими лицами, чтобы получить выгоду. Сергей Бородин, в свою очередь, был задержан ранее в рамках другого расследования и заключил соглашение с следствием, дав показания против Иванова. Замминистра обороны длительное время перед задержание находился в оперативной разработке. Материалы по его делу основаны на свидетельских показаниях и оперативных мероприятиях, передает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанные заместитель министра обороны Тимур Иванов и бизнесмен Сергей Бородин оказались кумовьями. Они крестили детей друг друга. «Иванов и Бородин оказались кумовьями», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что задержанные дружили давно, часто отмечали праздники вместе со своими семьями. Кроме того, у Бородина ранее был совместный бизнес с бывшей супругой замминистра обороны Светланой Захаровой: они вместе основали финансовую компанию, занимавшуюся выдачей потребительских кредитов. Совсем недавно предприниматель Бородин обсуждал с партнерами строительство храма в Луганске и обещал предоставить помощь в стройматериалах. Однако его задержали, и сегодня отправили в СИЗО, передали в telegram-канале. Тимура Иванова подозревают в крупной взятке размером в один миллион рублей. Следствие утверждает, что он сговорился с третьими лицами, чтобы получить выгоду. Сергей Бородин, в свою очередь, был задержан ранее в рамках другого расследования и заключил соглашение с следствием, дав показания против Иванова. Замминистра обороны длительное время перед задержание находился в оперативной разработке. Материалы по его делу основаны на свидетельских показаниях и оперативных мероприятиях, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...