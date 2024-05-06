Самолет Москва — Оренбург подал сигнал бедствия: причина, что произошло

Самолет Москва — Оренбург подал сигнал тревоги и сменил маршрут из-за неполадок

06 мая 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Точные причины смены курса пока не известны Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Airbus A-321 рейсом Москва — Оренбург отклонился от курса из-за технических неполадок. Об этом сообщили в экстренных службах. Сейчас воздушное судно летит обратно в Москву. «Airbus A-321 взял курс на Нижний Новгород из-за технических неполадок», — заявили в экстренных службах. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета Москву. По данным Flightradar, самолет какое-то время после обнаружения неполадок летел в сторону Нижнего Новгорода. В полете по назначенному маршруту он был всего 30 минут. Судно снизилось до высоты 3 тысяч метров. Сейчас, по данным РИА Новости, Airbus A-321 летит в сторону Москвы. Посадка ожидается в аэропорту «Шереметьево» в 15:10 по местному времени. Во время полета самолет пропадал с радаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Airbus A-321 рейсом Москва — Оренбург отклонился от курса из-за технических неполадок. Об этом сообщили в экстренных службах. Сейчас воздушное судно летит обратно в Москву. «Airbus A-321 взял курс на Нижний Новгород из-за технических неполадок», — заявили в экстренных службах. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета Москву. По данным Flightradar, самолет какое-то время после обнаружения неполадок летел в сторону Нижнего Новгорода. В полете по назначенному маршруту он был всего 30 минут. Судно снизилось до высоты 3 тысяч метров. Сейчас, по данным РИА Новости, Airbus A-321 летит в сторону Москвы. Посадка ожидается в аэропорту «Шереметьево» в 15:10 по местному времени. Во время полета самолет пропадал с радаров.