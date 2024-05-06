Самолет Москва — Оренбург подал сигнал бедствия: причина, что произошло

Самолет Москва — Оренбург подал сигнал тревоги и сменил маршрут из-за неполадок
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Самолеты в Большом Савино. Пермь, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд
Точные причины смены курса пока не известны Фото:

Airbus A-321 рейсом Москва — Оренбург отклонился от курса из-за технических неполадок. Об этом сообщили в экстренных службах. Сейчас воздушное судно летит обратно в Москву.

«Airbus A-321 взял курс на Нижний Новгород из-за технических неполадок», — заявили в экстренных службах. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета Москву.

По данным Flightradar, самолет какое-то время после обнаружения неполадок летел в сторону Нижнего Новгорода. В полете по назначенному маршруту он был всего 30 минут. Судно снизилось до высоты 3 тысяч метров.

Сейчас, по данным РИА Новости, Airbus A-321 летит в сторону Москвы. Посадка ожидается в аэропорту «Шереметьево» в 15:10 по местному времени. Во время полета самолет пропадал с радаров.

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Airbus A-321 рейсом Москва — Оренбург отклонился от курса из-за технических неполадок. Об этом сообщили в экстренных службах. Сейчас воздушное судно летит обратно в Москву. «Airbus A-321 взял курс на Нижний Новгород из-за технических неполадок», — заявили в экстренных службах. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета Москву. По данным Flightradar, самолет какое-то время после обнаружения неполадок летел в сторону Нижнего Новгорода. В полете по назначенному маршруту он был всего 30 минут. Судно снизилось до высоты 3 тысяч метров. Сейчас, по данным РИА Новости, Airbus A-321 летит в сторону Москвы. Посадка ожидается в аэропорту «Шереметьево» в 15:10 по местному времени. Во время полета самолет пропадал с радаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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