Соратник Эрдогана Бахчели допустил, что президент Ирана погиб из-за диверсии

Соратник Эрдогана Бахчели: президент Ирана мог погибнуть из-за диверсии

21 мая 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Важно прояснить роль США и Израиля в гибели Раиси, говорит Бахчели Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Диверсия могла стать причиной падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахима Раиси. Важно также прояснить роль США и Израиля в этом инциденте. Об этом заявил Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели. «Из заявлений следует, что вертолет потерпел крушение в сложных погодных условиях в гористой местности. Не уверен, несчастный случай это или диверсия, но ради спокойствия и мира нужно быстрее прояснить детали этой трагедии», — сказал Бахчели в парламенте. Он также призывает прояснить ситуацию с ролью Израиля и США в инциденте. Организация объединенных наций (ООН) должна быстрее сформировать независимую международную комиссию для расследования, подчеркнул Бахчели. Вертолет, который перевозил Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая. ЧП произошло на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая было объявлено о гибели президента и его делегации. По сообщениям СМИ, вертолет Bell-212 американского производства полностью разрушился. Гроб с погибшим Раиси провезут по городам Ирана. Как 21 мая прошло прощание — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Диверсия могла стать причиной падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахима Раиси. Важно также прояснить роль США и Израиля в этом инциденте. Об этом заявил Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели. «Из заявлений следует, что вертолет потерпел крушение в сложных погодных условиях в гористой местности. Не уверен, несчастный случай это или диверсия, но ради спокойствия и мира нужно быстрее прояснить детали этой трагедии», — сказал Бахчели в парламенте. Он также призывает прояснить ситуацию с ролью Израиля и США в инциденте. Организация объединенных наций (ООН) должна быстрее сформировать независимую международную комиссию для расследования, подчеркнул Бахчели. Вертолет, который перевозил Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая. ЧП произошло на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая было объявлено о гибели президента и его делегации. По сообщениям СМИ, вертолет Bell-212 американского производства полностью разрушился. Гроб с погибшим Раиси провезут по городам Ирана. Как 21 мая прошло прощание — в фоторепортаже URA.RU.