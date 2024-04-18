Путин решил «подморозить» ротацию губернаторов

Но к некоторым все же могут возникнуть серьезные вопросы

18 апреля 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин приостановил ротацию губернаторов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Ротация губернаторов в России оказалась в «подмороженном» состоянии. Это показали 18 апреля новые встречи президента Владимира Путина с губернаторами, у которых в этом году истекают сроки полномочий. По словам экспертов, чтобы сохранить свои посты, главам регионов нужно соответствовать ряду значимых критериев. Большинство «вписались» в них. Но к некоторым все же вопросы остаются, и Путин наверняка имеет их в виду, принимая решение о дальнейшей карьере чиновников. Встречи сразу с двумя губернаторами — Сергеем Аксеновым (Крым) и Андреем Чибисом (Мурманская область) — Путин провел в формате видеоконференцсвязи. Общение прошло по традиционному сценарию: главы регионов рассказали о социально-экономическом развитии, о поддержке участников СВО и их семей, ответили на вопросы и реплики президента, а после попросили разрешения вновь баллотироваться на выборах. Глава Крыма Сергей Аксенов готовится уже к своему третьему сроку полномочий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аксенов, подводя разговор к главному для себя вопросу, заявил, что он выполнит любое указание президента. «Коллеги меня спрашивают по поводу продолжения моей работы. Я говорю: „Я — солдат президента. Как Владимир Владимирович скажет, куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи“. Прошу вашего решения по поводу продолжения моей работы», — обратился Аксенов. Пока Путин по-прежнему видит Аксенова на его текущем месте работы — во главе Крыма. «Вы все основные задачи решаете. Уверен, что крымчане вас поддержат, — сказал президент. — Экономика, социальная сфера — все на марше, на подъеме. Все так, как мы и планировали. Но есть вещи, которые носят глобальный характер, и на них нужно обратить внимание: экология, водоотведение, водоочистка, система ЖКХ. И система здравоохранения в целом. Будем на связи». Новость по теме Путин спросил о здоровье губернатора Чибиса, пережившего покушение Мурманский губернатор Чибис как раз сегодня вышел на работу после больничного, на котором был две недели после покушения. С точки зрения социальной политики Чибис отметил позитивные демографические изменения: в 2023 году был миграционный прирост, а темпы снижения численности населения замедлились вдвое. «Задачи, которые стоят перед областью, масштабные. При вашей поддержке и при поддержке северян готов продолжать служить в Мурманской области с учетом тех решений, которые вы приняли для развития Мурманской области как форпоста России в Арктике», — обратился Чибис к Путину. И желание мурманского губернатора работать дальше президент поддержал. «Знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужным нам всем результатам, будет служить делу улучшения условий жизни на Севере. Я уже практически расписал все документы, которые вы мне направили, в правительство, в администрацию [президента]. Удачи», — ответил Путин. Мурманский губернатор Андрей Чибис на рабочем месте уже через 2 недели после покушения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент уже дал свое согласие на участие в выборах восьми главам из 19 с завершающимися сроками полномочий. У большинства это первый (как у Чибиса) либо второй (как у Аксенова) срок. Георгий Филимонов (Вологодская область) с октября 2023-го работает в статусе врио. С двумя губернаторами из этого списка — Вадимом Шумковым (Курганская область) и Денисом Паслером (Оренбургская область) — последние несколько недель Путин общается чаще остальных. Повод один — борьба с паводком и помощь людям. Оба губернатора находятся в подвешенном состоянии, поясняет глава компании «Маркком» Сергей Маркелов: о них будут судить по работе в условиях ЧС. «У Шумкова нейтральная ситуация. К тому же регион „не вкусный“, нет желающих туда нырнуть. У Паслера — более грустная фоновая ситуация: шансов, что его поменяют, больше. И регион более-менее „вкусный“ — есть нефтянка», — отметил Маркелов. Но массовой смены губернаторов эксперты не ожидают. Президентские выборы «двоечников» не выявили, хотя в прежние годы это нередко становилось поводом для отставок. Как отмечает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, практика время «разборов полетов» после выборов сейчас не актуальна. Даже после протестного голосования жителей Ненецкого АО по поправкам в Конституцию в июле 2020 года губернатор Юрий Бездудный сохранил свой пост. Политолог Константин Калачев объяснил, какие критерии сегодня важны при оценке работы губернаторов Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев пояснил, что наказывать некого — «выборами научились заниматься все». Главнее — достижение KPI. «Когда не все губернаторы с ними справлялись, были „губернаторопады“. Теперь идет „плановая ротация“, — отметил Калачев. — Работа по обновлению опирается в первую очередь на критерии эффективности в вопросах социально-экономического развития, на способность обеспечить внутриэлитный консенсус, демонстрировать навыки антикризисного управления, решать задачи, связанные с СВО, не допускать серьезных ошибок, уметь строить внутренние и внешние коммуникации». Эти подтверждается недавним порицанием тюменского губернатора Александра Моора со стороны Путина. На реплику Моора о том, что «особенно упертые» жители области отказываются эвакуироваться из зоны затопления, Путин безапелляционно заметил: в отношении людей не допустимы такие выражения. Еще раньше в сети разошлись видеоролики с записью грубого разговора оренбургского губернатора Паслера с жителями, пострадавшими от наводнения. Глава ФоРГО Константин Костин говорит, что важным критерием для президента является работа губернаторов с участниками СВО и их семьями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин пояснил URA.RU, что отставки и назначения производятся для «повышения качества госуправления». «На первом месте среди критериев все то, что влияет на социальное самочувствие граждан, — объясняет Костин и добавляет еще один, не менее значимый новый критерий: — это то, как регионы работают с участниками СВО, как поддерживают их семьи, своевременно ли выполняют все обязательства государства». Другим фундаментальным критерием остается лоббизм и концепция «свой-чужой», поясняет политтехнолог Маркелов. «Для Кремля важно и то, как стыкуются разные картинки: те, что дают закрытые опросы ФСО, системы мониторинга работы власти, разработки силовиков, количество жалоб из региона, поступающих в АП на имя президента, и прочее, с той картинкой, которую дают в своих соцсетях губернаторы. Главное: как совместятся разные картинки вокруг губернатора в единую, которую в финале покажут президенту. У Путина есть некая матрица, которая показывает качество управления политической ситуацией в регионе», — поясняет Маркелов. Статья по теме Путин приоткрыл, как подбирает кандидатов в новое правительство По мнению гендиректора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, до старта избирательной кампании могут появиться «черные лебеди», как было с прорывом дамбы в Орске (Оренбургская область). Но тенденция в целом такова, что «губернаторский корпус ожидает подморозка». «Главы регионов встроены в вертикаль власти. Поэтому, вероятность ротации небольшая, — считает Гращенков. — Вернуться к ней могут после окончания СВО. Это немного разморозит внутриполитическую ситуацию и повлечет за собой пересменку в губернаторской корпусе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ротация губернаторов в России оказалась в «подмороженном» состоянии. Это показали 18 апреля новые встречи президента Владимира Путина с губернаторами, у которых в этом году истекают сроки полномочий. По словам экспертов, чтобы сохранить свои посты, главам регионов нужно соответствовать ряду значимых критериев. Большинство «вписались» в них. Но к некоторым все же вопросы остаются, и Путин наверняка имеет их в виду, принимая решение о дальнейшей карьере чиновников. Встречи сразу с двумя губернаторами — Сергеем Аксеновым (Крым) и Андреем Чибисом (Мурманская область) — Путин провел в формате видеоконференцсвязи. Общение прошло по традиционному сценарию: главы регионов рассказали о социально-экономическом развитии, о поддержке участников СВО и их семей, ответили на вопросы и реплики президента, а после попросили разрешения вновь баллотироваться на выборах. Аксенов, подводя разговор к главному для себя вопросу, заявил, что он выполнит любое указание президента. «Коллеги меня спрашивают по поводу продолжения моей работы. Я говорю: „Я — солдат президента. Как Владимир Владимирович скажет, куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи“. Прошу вашего решения по поводу продолжения моей работы», — обратился Аксенов. Пока Путин по-прежнему видит Аксенова на его текущем месте работы — во главе Крыма. «Вы все основные задачи решаете. Уверен, что крымчане вас поддержат, — сказал президент. — Мурманский губернатор Чибис как раз сегодня вышел на работу после больничного, на котором был две недели после покушения. С точки зрения социальной политики Чибис отметил позитивные демографические изменения: в 2023 году был миграционный прирост, а темпы снижения численности населения замедлились вдвое. «Задачи, которые стоят перед областью, масштабные. При вашей поддержке и при поддержке северян готов продолжать служить в Мурманской области с учетом тех решений, которые вы приняли для развития Мурманской области как форпоста России в Арктике», — обратился Чибис к Путину. И желание мурманского губернатора работать дальше президент поддержал. «Знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужным нам всем результатам, будет служить делу улучшения условий жизни на Севере. Я уже практически расписал все документы, которые вы мне направили, в правительство, в администрацию [президента]. Удачи», — ответил Путин. Президент уже дал свое согласие на участие в выборах восьми главам из 19 с завершающимися сроками полномочий. У большинства это первый (как у Чибиса) либо второй (как у Аксенова) срок. Георгий Филимонов (Вологодская область) с октября 2023-го работает в статусе врио. С двумя губернаторами из этого списка — Вадимом Шумковым (Курганская область) и Денисом Паслером (Оренбургская область) — последние несколько недель Путин общается чаще остальных. Повод один — борьба с паводком и помощь людям. Оба губернатора находятся в подвешенном состоянии, поясняет глава компании «Маркком» Сергей Маркелов: о них будут судить по работе в условиях ЧС. Но массовой смены губернаторов эксперты не ожидают. Президентские выборы «двоечников» не выявили, хотя в прежние годы это нередко становилось поводом для отставок. Как отмечает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, практика время «разборов полетов» после выборов сейчас не актуальна. Даже после протестного голосования жителей Ненецкого АО по поправкам в Конституцию в июле 2020 года губернатор Юрий Бездудный сохранил свой пост. Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев пояснил, что наказывать некого — «выборами научились заниматься все». Главнее — достижение KPI. «Когда не все губернаторы с ними справлялись, были „губернаторопады“. Теперь идет „плановая ротация“, — отметил Калачев. — Работа по обновлению опирается в первую очередь на критерии эффективности в вопросах социально-экономического развития, на способность обеспечить внутриэлитный консенсус, демонстрировать навыки антикризисного управления, решать задачи, связанные с СВО, не допускать серьезных ошибок, уметь строить внутренние и внешние коммуникации». Эти подтверждается недавним порицанием тюменского губернатора Александра Моора со стороны Путина. На реплику Моора о том, что «особенно упертые» жители области отказываются эвакуироваться из зоны затопления, Путин безапелляционно заметил: в отношении людей не допустимы такие выражения. Еще раньше в сети разошлись видеоролики с записью грубого разговора оренбургского губернатора Паслера с жителями, пострадавшими от наводнения. Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин пояснил URA.RU, что отставки и назначения производятся для «повышения качества госуправления». «На первом месте среди критериев все то, что влияет на социальное самочувствие граждан, — объясняет Костин и добавляет еще один, не менее значимый новый критерий: — это то, как регионы работают с участниками СВО, как поддерживают их семьи, своевременно ли выполняют все обязательства государства». Другим фундаментальным критерием остается лоббизм и концепция «свой-чужой», поясняет политтехнолог Маркелов. «Для Кремля важно и то, как стыкуются разные картинки: те, что дают закрытые опросы ФСО, системы мониторинга работы власти, разработки силовиков, количество жалоб из региона, поступающих в АП на имя президента, и прочее, с той картинкой, которую дают в своих соцсетях губернаторы. Главное: как совместятся разные картинки вокруг губернатора в единую, которую в финале покажут президенту. У Путина есть некая матрица, которая показывает качество управления политической ситуацией в регионе», — поясняет Маркелов. По мнению гендиректора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, до старта избирательной кампании могут появиться «черные лебеди», как было с прорывом дамбы в Орске (Оренбургская область). Но тенденция в целом такова, что «губернаторский корпус ожидает подморозка». «Главы регионов встроены в вертикаль власти. Поэтому, вероятность ротации небольшая, — считает Гращенков. — Вернуться к ней могут после окончания СВО. Это немного разморозит внутриполитическую ситуацию и повлечет за собой пересменку в губернаторской корпусе».