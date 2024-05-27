В МО Франции не подтвердили отправку военных Украине

В Министерстве обороны Франции не подтвердили информацию о направлении французских инструкторов для обучения военных Украины. Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что радостно приветствует инициативу Франции об их отправке.
«В Министерстве вооруженных сил не назвали точную дату и не подтвердили эту информацию», — сообщила французская телевизионная сеть BFM TV. Там добавили, МО указало, что обучение на украинской земле является одним из обсуждаемых проектов.
Ранее Сырский сообщил, что провел видеовстречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню и с радостью примет французских инструкторов для обучения военных Украины. Он добавил, что документы о посещении французскими инструкторами учебных центров уже подписаны.
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