В МО Франции не подтвердили отправку военных Украине

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МО Франции опровергло сообщения Александра Сырского об инструкторах на Украине
МО Франции опровергло сообщения Александра Сырского об инструкторах на Украине Фото:

В Министерстве обороны Франции не подтвердили информацию о направлении французских инструкторов для обучения военных Украины. Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что радостно приветствует инициативу Франции об их отправке. 

«В Министерстве вооруженных сил не назвали точную дату и не подтвердили эту информацию», — сообщила французская телевизионная сеть BFM TV. Там добавили, МО указало, что обучение на украинской земле является одним из обсуждаемых проектов. 

Ранее Сырский сообщил, что провел видеовстречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню и с радостью примет французских инструкторов для обучения военных Украины. Он добавил, что документы о посещении французскими инструкторами учебных центров уже подписаны

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В Министерстве обороны Франции не подтвердили информацию о направлении французских инструкторов для обучения военных Украины. Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что радостно приветствует инициативу Франции об их отправке.  «В Министерстве вооруженных сил не назвали точную дату и не подтвердили эту информацию», — сообщила французская телевизионная сеть BFM TV. Там добавили, МО указало, что обучение на украинской земле является одним из обсуждаемых проектов.  Ранее Сырский сообщил, что провел видеовстречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню и с радостью примет французских инструкторов для обучения военных Украины. Он добавил, что документы о посещении французскими инструкторами учебных центров уже подписаны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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