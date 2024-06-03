Разводы звезд в 2024 году: Том Круз бросил дочь экс-депутата РФ, Нюша оставила мужа ни с чем

Нюша не будет при разводе делить имущество с мужем Игорем Сивовым

03 июня 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Нюша и Сивов не будут делить имущество во время развода, потому что у них нет совместно нажитых вещей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Среди известных актеров, певцов и других медийных личностей в 2024 году увеличилось количество разводов. Основными причинами стали измены, разногласия и разные взгляды на жизнь. Кто из звезд развелся в 2024 году — в материале URA.RU. Джейсон Момоа и Лиза Боне Американская актриса Лиза Боне подала на развод с актером Джейсоном Момоа. Несмотря на то что пара объявила о своем расставании еще в 2022 году, официальное решение расторгнуть брак было принято только сейчас. Судебные документы, поступившие в окружной суд Лос-Анджелеса, указывают на непримиримые разногласия как основную причину развода. Однако стороны заявили о нежелании требовать финансовой поддержки друг от друга и достигли соглашения о совместной опеке над их детьми — 16-летней Лолой и 15-летним Накоа-Вулфом. Для Джейсона Момоа этот брак был первым, тогда как Лиза Боне ранее состояла в браке с музыкантом Ленни Кравицем. Фото: NINA PROMMER/EPA/ТАСС Натали Портман и Бенджамин Мильпье Актриса Натали Портман и режиссер-хореограф Бенджамин Мильпье решили расторгнуть брак, который длился более десяти лет. Развод, начатый в прошлом году, был официально завершен во Франции. Портман подала на развод в июле 2023 года, процесс был завершен в конце февраля 2024 года. Решение о разводе последовало после сообщений о внебрачной связи Мильпье, которые стали известны в мае 2023 года. Несмотря на сложности, пара стремилась к частному урегулированию и переходу к новому этапу жизни. Источники близкие к Портман утверждают, что актриса сосредоточена на благополучии своих детей и на защите их конфиденциальности. Мильпье, согласно сообщениям, пытался всеми силами сохранить семью и вернуть доверие Портман. Фото: Scott Garfitt/AP/TASS Алсу и Ян Абрамов Певица Алсу решила расстаться со своим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Пара прожила вместе 18 лет и воспитывает троих детей: дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. Новость по теме Алсу и Ян Абрамов расстались: история знакомства, свадьба, причина развода Слухи о возможных изменениях в семье певицы начали появляться летом 2023 года после того, как Алсу поделилась в социальных сетях информацией о «стрессовых изменениях» в своей жизни. Фотография, опубликованная во время поездки в Амстердам, где певица была запечатлена в объятиях неизвестного мужчины, только подогрела интерес публики. Алсу на протяжении месяца не комментировала слухи о разводе и предполагаемой неверности мужа. Однако певица заявила, что любые новости о ее личной жизни будут объявлены ею лично. Фото: ИТАР-ТАСС/Вячеслав Прокофьев Нюша и Игорь Сивов Анна Шурочкина, известная под сценическим псевдонимом Нюша, приняла решение расстаться со своим мужем, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым. Семейная пара прожила вместе семь лет и воспитывает двоих детей. Помолвка с Игорем была объявлена в 2017 году, а свадьба состоялась летом того же года. В ноябре 2018 года родилась дочь пары Серафима-Симба, а в декабре 2021 года — сын Саффрон. Нюша сделала официальное заявление о разводе 7 мая 2024 года. По словам инсайдеров, поводом для развода послужили измены со стороны Сивова. Делить имущество супругам не придется, так как совместно нажитых активов, купленных во время брака, у них нет. Певица владеет квартирой в Москве площадью 159 квадратных метров, расположенной на Карамышевской набережной, которую приобрела в 2016 году. Стоимость этой недвижимости на сегодняшний день оценивается в 68 миллионов рублей. В свою очередь, Игорь Сивов имеет в собственности только квартиру в Казани, приобретенную до брака. Фото: ИТАР-ТАСС/Вячеслав Прокофьев Валерия Чекалина и Артем Чекалин Известный блогер Валерия Чекалина (Лерчек) инициировала процесс развода с мужем Артемом, с которым она прожила в браке 11 лет. Судебное рассмотрение дела отложено до 11 июня, предоставив паре время на возможное примирение. Новость по теме Кто платит алименты и выплачивает кредиты после развода: важные советы для бывших супругов Артем Чекалин, в ответ на заявление о разводе, подал в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, стремясь взыскать с супруги более 1,2 миллиарда рублей. В собственности супругов числятся квартиры в Москве и Тольятти. В феврале Валерия Чекалина решила продать дом площадью 400 квадратных метров в коттеджном поселке «Ильинка», который ранее был связан с обысками по делу о неуплате налогов. Кроме того, семья владела пятью дорогостоящими автомобилями на общую сумму 145 миллионов рублей. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Саша Барон Коэн и Айла Фишер Комик Саша Барон Коэн и актриса Айла Фишер объявили о своем разводе после тринадцати лет брака. Официальное заявление пары не содержало намеков на конфликт, однако, по словам инсайдеров, в их личной жизни происходило гораздо больше. Ключевым моментом, предшествующим разрыву, стали обвинения в адрес Саши Барона Коэна от актрисы Ребел Уилсон. В своих мемуарах она описала неприятный опыт работы с Коэном на съемках фильма «Братья из Гримсби» в 2016 году. Уилсон утверждала, что Коэн настаивал на ее обнаженных сценах, несмотря на явное несогласие актрисы. Саша Барон Коэн категорически отрицает все обвинения, предъявленные Ребел Уилсон. Он заявил, что никогда не давил на актрису и не требовал от нее нарушать собственные принципы. Инсайдеры утверждают, что именно разоблачения Ребел Уилсон стали последней каплей для Айлы Фишер. Обвинения в адрес ее мужа начали серьезно беспокоить актрису. Айла Фишер решила, что развод — это лучший способ защитить свое имя и профессиональное будущее. Фото: Kevin Sullivan/Zuma/TASS Том Круз и Эльсина Хайрова Стало известно о разрыве между известным голливудским актером Томом Крузом и Эльсиной Хайровой, дочерью бывшего российского депутата. Их роман закончился через три месяца после официального подтверждения отношений. Том Круз сделал предложение Эльсине вскоре после начала их отношений. Однако, несмотря на первоначальное согласие Хайровой, со временем она начала сомневаться в правильности своего решения. Быстрота развития событий и серьезность, с которой Круз подошел к планированию свадьбы, заставили ее переосмыслить свои чувства. Инсайдеры утверждают, что Эльсина была инициатором разрыва. Она испугалась быстроты развития отношений и начала задаваться вопросами о мотивах Круза. Также сообщается, что актер проявил навязчивость в деталях свадебного торжества, стремясь контролировать все аспекты: от цветов до места проведения медового месяца. Фото: Evan Agostini/AP/TASS Фото: Elsina Khayrova/Instagram (признан экстремистским и запрещен к использованию на территории России) Виктория Боня и Руслан Гасанов В 2023 году телеведущая и актриса Виктория Боня заинтриговала поклонников своими загадочными публикациями, в которых лишь намекала на наличие нового бойфренда. Подписчики в социальных сетях провели собственное расследование и выяснили, что избранником Бони стал бизнесмен Руслан Гасанов, который на тот момент был женат. После того как об их отношениях стало известно, Боня начала публично делиться фотографиями и видео со своим возлюбленным. В феврале 2024 года Виктория Боня объявила о разрыве отношений, который произошел по ее решению. Одной из заявленных причин стала значительная разница в возрасте — Гасанов оказался моложе на 14 лет. Из высказываний телеведущей поклонники сделали вывод, что бывший бойфренд мог утомить ее своей активностью и постоянным вниманием. Несмотря на различные предположения о причинах расставания, Виктория Боня подчеркнула, что разрыв произошел без обид и претензий. Они с Русланом Гасановым сохранили добрые дружеские отношения. Фото: Руслан Гасанов/instagram (признан экстремистским и запрещен к использованию на территории России) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди известных актеров, певцов и других медийных личностей в 2024 году увеличилось количество разводов. Основными причинами стали измены, разногласия и разные взгляды на жизнь. Кто из звезд развелся в 2024 году — в материале URA.RU. Американская актриса Лиза Боне подала на развод с актером Джейсоном Момоа. Несмотря на то что пара объявила о своем расставании еще в 2022 году, официальное решение расторгнуть брак было принято только сейчас. Судебные документы, поступившие в окружной суд Лос-Анджелеса, указывают на непримиримые разногласия как основную причину развода. Однако стороны заявили о нежелании требовать финансовой поддержки друг от друга и достигли соглашения о совместной опеке над их детьми — 16-летней Лолой и 15-летним Накоа-Вулфом. Для Джейсона Момоа этот брак был первым, тогда как Лиза Боне ранее состояла в браке с музыкантом Ленни Кравицем. Актриса Натали Портман и режиссер-хореограф Бенджамин Мильпье решили расторгнуть брак, который длился более десяти лет. Развод, начатый в прошлом году, был официально завершен во Франции. Портман подала на развод в июле 2023 года, процесс был завершен в конце февраля 2024 года. Решение о разводе последовало после сообщений о внебрачной связи Мильпье, которые стали известны в мае 2023 года. Несмотря на сложности, пара стремилась к частному урегулированию и переходу к новому этапу жизни. Источники близкие к Портман утверждают, что актриса сосредоточена на благополучии своих детей и на защите их конфиденциальности. Мильпье, согласно сообщениям, пытался всеми силами сохранить семью и вернуть доверие Портман. Певица Алсу решила расстаться со своим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Пара прожила вместе 18 лет и воспитывает троих детей: дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. Слухи о возможных изменениях в семье певицы начали появляться летом 2023 года после того, как Алсу поделилась в социальных сетях информацией о «стрессовых изменениях» в своей жизни. Фотография, опубликованная во время поездки в Амстердам, где певица была запечатлена в объятиях неизвестного мужчины, только подогрела интерес публики. Алсу на протяжении месяца не комментировала слухи о разводе и предполагаемой неверности мужа. Однако певица заявила, что любые новости о ее личной жизни будут объявлены ею лично. Анна Шурочкина, известная под сценическим псевдонимом Нюша, приняла решение расстаться со своим мужем, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым. Семейная пара прожила вместе семь лет и воспитывает двоих детей. Помолвка с Игорем была объявлена в 2017 году, а свадьба состоялась летом того же года. В ноябре 2018 года родилась дочь пары Серафима-Симба, а в декабре 2021 года — сын Саффрон. Нюша сделала официальное заявление о разводе 7 мая 2024 года. По словам инсайдеров, поводом для развода послужили измены со стороны Сивова. Делить имущество супругам не придется, так как совместно нажитых активов, купленных во время брака, у них нет. Певица владеет квартирой в Москве площадью 159 квадратных метров, расположенной на Карамышевской набережной, которую приобрела в 2016 году. Стоимость этой недвижимости на сегодняшний день оценивается в 68 миллионов рублей. В свою очередь, Игорь Сивов имеет в собственности только квартиру в Казани, приобретенную до брака. Известный блогер Валерия Чекалина (Лерчек) инициировала процесс развода с мужем Артемом, с которым она прожила в браке 11 лет. Судебное рассмотрение дела отложено до 11 июня, предоставив паре время на возможное примирение. Артем Чекалин, в ответ на заявление о разводе, подал в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, стремясь взыскать с супруги более 1,2 миллиарда рублей. В собственности супругов числятся квартиры в Москве и Тольятти. В феврале Валерия Чекалина решила продать дом площадью 400 квадратных метров в коттеджном поселке «Ильинка», который ранее был связан с обысками по делу о неуплате налогов. Кроме того, семья владела пятью дорогостоящими автомобилями на общую сумму 145 миллионов рублей. Комик Саша Барон Коэн и актриса Айла Фишер объявили о своем разводе после тринадцати лет брака. Официальное заявление пары не содержало намеков на конфликт, однако, по словам инсайдеров, в их личной жизни происходило гораздо больше. Ключевым моментом, предшествующим разрыву, стали обвинения в адрес Саши Барона Коэна от актрисы Ребел Уилсон. В своих мемуарах она описала неприятный опыт работы с Коэном на съемках фильма «Братья из Гримсби» в 2016 году. Уилсон утверждала, что Коэн настаивал на ее обнаженных сценах, несмотря на явное несогласие актрисы. Саша Барон Коэн категорически отрицает все обвинения, предъявленные Ребел Уилсон. Он заявил, что никогда не давил на актрису и не требовал от нее нарушать собственные принципы. Инсайдеры утверждают, что именно разоблачения Ребел Уилсон стали последней каплей для Айлы Фишер. Обвинения в адрес ее мужа начали серьезно беспокоить актрису. Айла Фишер решила, что развод — это лучший способ защитить свое имя и профессиональное будущее. Стало известно о разрыве между известным голливудским актером Томом Крузом и Эльсиной Хайровой, дочерью бывшего российского депутата. Их роман закончился через три месяца после официального подтверждения отношений. Том Круз сделал предложение Эльсине вскоре после начала их отношений. Однако, несмотря на первоначальное согласие Хайровой, со временем она начала сомневаться в правильности своего решения. Быстрота развития событий и серьезность, с которой Круз подошел к планированию свадьбы, заставили ее переосмыслить свои чувства. Инсайдеры утверждают, что Эльсина была инициатором разрыва. Она испугалась быстроты развития отношений и начала задаваться вопросами о мотивах Круза. Также сообщается, что актер проявил навязчивость в деталях свадебного торжества, стремясь контролировать все аспекты: от цветов до места проведения медового месяца. В 2023 году телеведущая и актриса Виктория Боня заинтриговала поклонников своими загадочными публикациями, в которых лишь намекала на наличие нового бойфренда. Подписчики в социальных сетях провели собственное расследование и выяснили, что избранником Бони стал бизнесмен Руслан Гасанов, который на тот момент был женат. После того как об их отношениях стало известно, Боня начала публично делиться фотографиями и видео со своим возлюбленным. В феврале 2024 года Виктория Боня объявила о разрыве отношений, который произошел по ее решению. Одной из заявленных причин стала значительная разница в возрасте — Гасанов оказался моложе на 14 лет. Из высказываний телеведущей поклонники сделали вывод, что бывший бойфренд мог утомить ее своей активностью и постоянным вниманием. Несмотря на различные предположения о причинах расставания, Виктория Боня подчеркнула, что разрыв произошел без обид и претензий. Они с Русланом Гасановым сохранили добрые дружеские отношения.