Муж Леры Кудрявцевой прокомментировал слухи о разводе

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров не собираются разводиться и, более того, даже не ругались. Такое заявление сделал сам Макаров.
«Мы и не ругались. Да, конечно. Мы вместе», — рассказал «Комсомольской правде» хоккеист.
Поклонники звездной пары были удивлены, когда 8 июня, в день 11-й годовщины их свадьбы, Макаров опубликовал снимок с женой. Кадры были подписаны трогательными словами: «11 лет. Люблю». Это фото стало первым сигналом о том, что звездная пара продолжает свои отношения.
В январе Кудрявцева заявила, что ушла от своего супруга. В своем telegram-канале она написала, что причиной расставания стал алкоголь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.