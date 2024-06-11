Муж Леры Кудрявцевой прокомментировал слухи о разводе

Муж Леры Кудрявцевой заявил, что пара не собирается разводиться
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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отметили 11-ю годовщину свадьбы
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отметили 11-ю годовщину свадьбы Фото:

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров не собираются разводиться и, более того, даже не ругались. Такое заявление сделал сам Макаров.

«Мы и не ругались. Да, конечно. Мы вместе», — рассказал «Комсомольской правде» хоккеист.

Поклонники звездной пары были удивлены, когда 8 июня, в день 11-й годовщины их свадьбы, Макаров опубликовал снимок с женой. Кадры были подписаны трогательными словами: «11 лет. Люблю». Это фото стало первым сигналом о том, что звездная пара продолжает свои отношения.

В январе Кудрявцева заявила, что ушла от своего супруга. В своем telegram-канале она написала, что причиной расставания стал алкоголь.

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Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров не собираются разводиться и, более того, даже не ругались. Такое заявление сделал сам Макаров. «Мы и не ругались. Да, конечно. Мы вместе», — рассказал «Комсомольской правде» хоккеист. Поклонники звездной пары были удивлены, когда 8 июня, в день 11-й годовщины их свадьбы, Макаров опубликовал снимок с женой. Кадры были подписаны трогательными словами: «11 лет. Люблю». Это фото стало первым сигналом о том, что звездная пара продолжает свои отношения. В январе Кудрявцева заявила, что ушла от своего супруга. В своем telegram-канале она написала, что причиной расставания стал алкоголь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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