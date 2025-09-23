США не могут определиться с новыми ограничениями против России

Если США решат ужесточить санкции, конфликт на Украине может затянуться еще на два года
Если США решат ужесточить санкции, конфликт на Украине может затянуться еще на два года

Введение дополнительных санкций против России может негативно сказаться на посреднической роли Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Когда мы решим ужесточить санкции, наши возможности выступать в роли посредника в урегулировании конфликта уменьшатся», — сказал Рубио в эфире телеканала NBC. Он отметил, что если Вашингтон решит ужесточить санкции, конфликт на Украине может затянуться еще на два года, что приведет к новым жертвам среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что Киев рискует столкнуться с уменьшением поддержки не только со стороны США, но и ряда европейских партнеров. Президент России Владимир Путин добился определенных успехов на дипломатическом направлении. Особое внимание международных СМИ привлекла его встреча с американским лидером Дональдом Трампом на саммите в Аляске. На фоне этих событий в украинском руководстве усиливается обеспокоенность относительно дальнейшей поддержки со стороны союзников.

