Введение дополнительных санкций против России может негативно сказаться на посреднической роли Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Когда мы решим ужесточить санкции, наши возможности выступать в роли посредника в урегулировании конфликта уменьшатся», — сказал Рубио в эфире телеканала NBC. Он отметил, что если Вашингтон решит ужесточить санкции, конфликт на Украине может затянуться еще на два года, что приведет к новым жертвам среди мирного населения.
Ранее сообщалось, что Киев рискует столкнуться с уменьшением поддержки не только со стороны США, но и ряда европейских партнеров. Президент России Владимир Путин добился определенных успехов на дипломатическом направлении. Особое внимание международных СМИ привлекла его встреча с американским лидером Дональдом Трампом на саммите в Аляске. На фоне этих событий в украинском руководстве усиливается обеспокоенность относительно дальнейшей поддержки со стороны союзников.
