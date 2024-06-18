Терапевт раскрыла, как избежать укачивания в машине

От синдрома укачивания (кинетоз) страдает более 10% россиян, но избежать неприятных симптомов этой особенности организма поможет хороший сон и отказ от курения. Об этом рассказала врач-терапевт Виктория Утнасунова.
«Перед долгой поездкой на машине важно хорошо выспаться, отказаться от курения, алкоголя, газированных напитков и переедания. Необходимо перекусить, но не переборщить. Лучше выбрать овощные и молочные блюда. В машине нужно сесть лицом по направлению движения и смотреть прямо перед собой. В поездке голова должна оставаться в статичном положении — помогут подушки-фиксаторы или специальные воротники», — передает слова медработника портал «Вести Подмосковья».
По мнению врача, в поездках на дальнее расстояние следует избегать чтения и просмотра социальных сетей. Утнасунова уверена, что любой человек должен тренировать свой вестибулярный аппарат. Танцы, катание на велосипеде и лыжах укрепляют его и помогают минимизировать последствия кинетоза. В случае ярко выраженных симптомов укачивания врач прописывает пациенту лекарства от укачивания.
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