18 июня 2024

Терапевт раскрыла, как избежать укачивания в машине

Врач Утнасунова: от укачивания в авто помогает хороший сон
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
60% детей младше 12 лет страдают от укачивания в машинах
60% детей младше 12 лет страдают от укачивания в машинах Фото:

От синдрома укачивания (кинетоз) страдает более 10% россиян, но избежать неприятных симптомов этой особенности организма поможет хороший сон и отказ от курения. Об этом рассказала врач-терапевт Виктория Утнасунова.

«Перед долгой поездкой на машине важно хорошо выспаться, отказаться от курения, алкоголя, газированных напитков и переедания. Необходимо перекусить, но не переборщить. Лучше выбрать овощные и молочные блюда. В машине нужно сесть лицом по направлению движения и смотреть прямо перед собой. В поездке голова должна оставаться в статичном положении — помогут подушки-фиксаторы или специальные воротники», — передает слова медработника портал «Вести Подмосковья».

По мнению врача, в поездках на дальнее расстояние следует избегать чтения и просмотра социальных сетей. Утнасунова уверена, что любой человек должен тренировать свой вестибулярный аппарат. Танцы, катание на велосипеде и лыжах укрепляют его и помогают минимизировать последствия кинетоза. В случае ярко выраженных симптомов укачивания врач прописывает пациенту лекарства от укачивания. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
От синдрома укачивания (кинетоз) страдает более 10% россиян, но избежать неприятных симптомов этой особенности организма поможет хороший сон и отказ от курения. Об этом рассказала врач-терапевт Виктория Утнасунова. «Перед долгой поездкой на машине важно хорошо выспаться, отказаться от курения, алкоголя, газированных напитков и переедания. Необходимо перекусить, но не переборщить. Лучше выбрать овощные и молочные блюда. В машине нужно сесть лицом по направлению движения и смотреть прямо перед собой. В поездке голова должна оставаться в статичном положении — помогут подушки-фиксаторы или специальные воротники», — передает слова медработника портал «Вести Подмосковья». По мнению врача, в поездках на дальнее расстояние следует избегать чтения и просмотра социальных сетей. Утнасунова уверена, что любой человек должен тренировать свой вестибулярный аппарат. Танцы, катание на велосипеде и лыжах укрепляют его и помогают минимизировать последствия кинетоза. В случае ярко выраженных симптомов укачивания врач прописывает пациенту лекарства от укачивания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...