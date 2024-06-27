27 июня 2024

Врач перечислила опасные для человека виды рыб

Врач Кашух: речная рыба может быть переносчиком паразитарных заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление Шершневского водохранилища РМК. Челябинск, карп, рыба, экология, зарыбление, сазан
Гастроэнтеролог назвала самые опасные виды рыб Фото:

Речная и озерная рыба опасна для человека, поскольку может быть переносчиком паразитарных заболеваний. Об этом заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Из-за речной или озерной рыбы можно подхватить описторхоз. Симптомами этой болезни являются температура, сыпь, головная боль, пожелтение белков глаз и ломота. Кроме того, пресноводная рыба может передавать человеку ленточного червя, а также мелких рачков-паразитов», — сообщила Кашух изданию News.ru.

Гастроэнтеролог отметила, что отходы промышленных предприятий, испарения сточных вод зачастую оказывается в водоеме. Эти вещества вбирают в себя водоросли, которыми питается планктон, а им — рыбы. Таким образом токсичные вещества оказываются в мясе рыб.

Медик добавила, что здоровью человека могут угрожать самые популярные у рыбаков пресноводные рыбы. Самыми опасными, по мнению Кашух, являются щука, ерш, налим, окунь, линь, карась и карп.

Ранее URA.RU сообщало, что употребление шашлыка в больших количествах способно вызвать онкологические заболевания. В процессе приготовления этого блюда образуются канцерогены, которые могут встраиваться в структуру ДНК и провоцировать рак, рассказала врач-онколог Марина Шорина.

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Речная и озерная рыба опасна для человека, поскольку может быть переносчиком паразитарных заболеваний. Об этом заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. «Из-за речной или озерной рыбы можно подхватить описторхоз. Симптомами этой болезни являются температура, сыпь, головная боль, пожелтение белков глаз и ломота. Кроме того, пресноводная рыба может передавать человеку ленточного червя, а также мелких рачков-паразитов», — сообщила Кашух изданию News.ru. Гастроэнтеролог отметила, что отходы промышленных предприятий, испарения сточных вод зачастую оказывается в водоеме. Эти вещества вбирают в себя водоросли, которыми питается планктон, а им — рыбы. Таким образом токсичные вещества оказываются в мясе рыб. Медик добавила, что здоровью человека могут угрожать самые популярные у рыбаков пресноводные рыбы. Самыми опасными, по мнению Кашух, являются щука, ерш, налим, окунь, линь, карась и карп. Ранее URA.RU сообщало, что употребление шашлыка в больших количествах способно вызвать онкологические заболевания. В процессе приготовления этого блюда образуются канцерогены, которые могут встраиваться в структуру ДНК и провоцировать рак, рассказала врач-онколог Марина Шорина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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