Врач перечислила опасные для человека виды рыб

Врач Кашух: речная рыба может быть переносчиком паразитарных заболеваний

28 июня 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Гастроэнтеролог назвала самые опасные виды рыб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Речная и озерная рыба опасна для человека, поскольку может быть переносчиком паразитарных заболеваний. Об этом заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. «Из-за речной или озерной рыбы можно подхватить описторхоз. Симптомами этой болезни являются температура, сыпь, головная боль, пожелтение белков глаз и ломота. Кроме того, пресноводная рыба может передавать человеку ленточного червя, а также мелких рачков-паразитов», — сообщила Кашух изданию News.ru . Гастроэнтеролог отметила, что отходы промышленных предприятий, испарения сточных вод зачастую оказывается в водоеме. Эти вещества вбирают в себя водоросли, которыми питается планктон, а им — рыбы. Таким образом токсичные вещества оказываются в мясе рыб. Медик добавила, что здоровью человека могут угрожать самые популярные у рыбаков пресноводные рыбы. Самыми опасными, по мнению Кашух, являются щука, ерш, налим, окунь, линь, карась и карп. Ранее URA.RU сообщало, что употребление шашлыка в больших количествах способно вызвать онкологические заболевания. В процессе приготовления этого блюда образуются канцерогены, которые могут встраиваться в структуру ДНК и провоцировать рак, рассказала врач-онколог Марина Шорина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Речная и озерная рыба опасна для человека, поскольку может быть переносчиком паразитарных заболеваний. Об этом заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. «Из-за речной или озерной рыбы можно подхватить описторхоз. Симптомами этой болезни являются температура, сыпь, головная боль, пожелтение белков глаз и ломота. Кроме того, пресноводная рыба может передавать человеку ленточного червя, а также мелких рачков-паразитов», — сообщила Кашух изданию News.ru. Гастроэнтеролог отметила, что отходы промышленных предприятий, испарения сточных вод зачастую оказывается в водоеме. Эти вещества вбирают в себя водоросли, которыми питается планктон, а им — рыбы. Таким образом токсичные вещества оказываются в мясе рыб. Медик добавила, что здоровью человека могут угрожать самые популярные у рыбаков пресноводные рыбы. Самыми опасными, по мнению Кашух, являются щука, ерш, налим, окунь, линь, карась и карп. Ранее URA.RU сообщало, что употребление шашлыка в больших количествах способно вызвать онкологические заболевания. В процессе приготовления этого блюда образуются канцерогены, которые могут встраиваться в структуру ДНК и провоцировать рак, рассказала врач-онколог Марина Шорина.