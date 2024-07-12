Белоусов провел переговоры с главой Пентагона: главное об СВО к вечеру 12 июля

Белоусов и глава Пентагона поговорили по телефону

12 июля 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Белоусов и Остин второй раз за 2024 год провели беседу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, во время которого была озвучена мысль о важности сохранения открытыми каналы связи между двумя странами. Помимо прочего, ВСУ в Курской области атаковали крупнейшую в регионе АЭС, но средства ПВО сбили беспилотник. Главные новости спецоперации к вечеру 12 июля — в материале URA.RU. Телефонный разговор глав оборонных ведомств США и России Ллойд Остин и Андрей Белоусов провели телефонную беседу, которая стала вторым диалогом глав оборонных департаментов двух стран в течение месяца. В ходе разговора глава Пентагона подчеркнул значимость поддержания открытых каналов связи между Москвой и Вашингтоном. Он также обратил внимание на текущую политику США, согласно которой Украине не предоставляется разрешение на использование ракет системы ATACMS для нанесения ударов по территории РФ. Однако Остин оставил открытой возможность изменения этой позиции в будущем. Попытка атаки на Курскую АЭС ВСУ предприняли попытку атаки на вспомогательную подстанцию Курской атомной электростанции, расположенной в городе Курчатов. Беспилотник, оснащенный взрывчаткой, был сбит на подлете к атомной станции, на расстоянии нескольких километров. Разработка Бундесвером плана переброски войск НАТО Газета Bild сообщает о разработке Бундесвером (ВС ФРГ) секретного плана, предназначенного для координации действий военных и гражданских властей в случае необходимости переброски войск НАТО на восточный фронт альянса. План, получивший название Operationsplan Deutschland (OPLAN DEU), предусматривает ряд мер по обеспечению «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры» в контексте возможных военных и гражданских действий. Задержание агента украинской военной разведки в Крыму Пресс-служба крымского управления ФСБ России объявила о задержании агента украинских спецслужб, который якобы передавал данные о ВС России. Так, задержанный гражданин Украины обвиняется в передаче информации о дислокации российских сил в Крыму и Севастополе. Против украинца возбуждено уголовное дело, он может столкнуться с наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы. В качестве предварительной меры пресечения выбрано заключение под стражу. Отступление ВСУ с позиций в поселке Урожайное Украинская армия отступила от своих позиций в центре поселка Урожайное, расположенного на южнодонецком направлении. Согласно заявлению источника в силовых структурах ДНР, ВСУ не выдержали давления, поэтому покинули свои позиции. В связи с этим ВС РФ улучшили позиции на направлении. Также на здании в центре села российские штурмовики водрузили флаг страны, передает Пятый канал. Киев не начнет наступление в 2024 году Газета The New York Times опубликовала материал, в котором высказывается мнение о том, что ВС Украины, несмотря на значительную поддержку со стороны стран НАТО, не смогут начать контрнаступление в 2024 году. Хотя страны НАТО объявили о помощи Киеву, доставка обещанного вооружения и ресурсов для обеспечения безопасности потребует времени — от нескольких недель до месяцев. Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства предполагает, что украинские войска будут вынуждены удерживать оборону в течение следующих шести месяцев, испытывая постоянное напряжение на фронте. Вероятно, они не сумеют осуществить значительные территориальные завоевания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, во время которого была озвучена мысль о важности сохранения открытыми каналы связи между двумя странами. Помимо прочего, ВСУ в Курской области атаковали крупнейшую в регионе АЭС, но средства ПВО сбили беспилотник. Главные новости спецоперации к вечеру 12 июля — в материале URA.RU. Ллойд Остин и Андрей Белоусов провели телефонную беседу, которая стала вторым диалогом глав оборонных департаментов двух стран в течение месяца. В ходе разговора глава Пентагона подчеркнул значимость поддержания открытых каналов связи между Москвой и Вашингтоном. Он также обратил внимание на текущую политику США, согласно которой Украине не предоставляется разрешение на использование ракет системы ATACMS для нанесения ударов по территории РФ. Однако Остин оставил открытой возможность изменения этой позиции в будущем. ВСУ предприняли попытку атаки на вспомогательную подстанцию Курской атомной электростанции, расположенной в городе Курчатов. Беспилотник, оснащенный взрывчаткой, был сбит на подлете к атомной станции, на расстоянии нескольких километров. Газета Bild сообщает о разработке Бундесвером (ВС ФРГ) секретного плана, предназначенного для координации действий военных и гражданских властей в случае необходимости переброски войск НАТО на восточный фронт альянса. План, получивший название Operationsplan Deutschland (OPLAN DEU), предусматривает ряд мер по обеспечению «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры» в контексте возможных военных и гражданских действий. Пресс-служба крымского управления ФСБ России объявила о задержании агента украинских спецслужб, который якобы передавал данные о ВС России. Так, задержанный гражданин Украины обвиняется в передаче информации о дислокации российских сил в Крыму и Севастополе. Против украинца возбуждено уголовное дело, он может столкнуться с наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы. В качестве предварительной меры пресечения выбрано заключение под стражу. Украинская армия отступила от своих позиций в центре поселка Урожайное, расположенного на южнодонецком направлении. Согласно заявлению источника в силовых структурах ДНР, ВСУ не выдержали давления, поэтому покинули свои позиции. В связи с этим ВС РФ улучшили позиции на направлении. Также на здании в центре села российские штурмовики водрузили флаг страны, передает Пятый канал. Газета The New York Times опубликовала материал, в котором высказывается мнение о том, что ВС Украины, несмотря на значительную поддержку со стороны стран НАТО, не смогут начать контрнаступление в 2024 году. Хотя страны НАТО объявили о помощи Киеву, доставка обещанного вооружения и ресурсов для обеспечения безопасности потребует времени — от нескольких недель до месяцев. Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства предполагает, что украинские войска будут вынуждены удерживать оборону в течение следующих шести месяцев, испытывая постоянное напряжение на фронте. Вероятно, они не сумеют осуществить значительные территориальные завоевания.