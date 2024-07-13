Уточнен порядок получения страховки детьми погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий получение страховых выплат в случае гибели участника СВО. Теперь такие выплаты будут доступны детям до 23 лет, которые в том же году перешли из одного учебного заведения в другое.
«Теперь страховую выплату в случае гибели бойца специальной военной операции смогут получить его дети до 23 лет, которые прекратили обучение в одной образовательной организации и поступили в тот же год в другую», — говорится в документе. Ранее выгодоприобретателями по страхованию являлись супруги, родители, дедушки и бабушки в случае отсутствия родителей, а также дети до 18 лет, дети с инвалидностью и дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях.
В случаях, когда смерть застрахованного наступает во время смены ребенком образовательного учреждения, выплата компенсации производится даже если новая категория застрахованных лиц не была включена в договор страхования. Компенсация будет выплачена в любом случае.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий получение страховых выплат в случае гибели участника СВО. Теперь такие выплаты будут доступны детям до 23 лет, которые в том же году перешли из одного учебного заведения в другое. «Теперь страховую выплату в случае гибели бойца специальной военной операции смогут получить его дети до 23 лет, которые прекратили обучение в одной образовательной организации и поступили в тот же год в другую», — говорится в документе. Ранее выгодоприобретателями по страхованию являлись супруги, родители, дедушки и бабушки в случае отсутствия родителей, а также дети до 18 лет, дети с инвалидностью и дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях. В случаях, когда смерть застрахованного наступает во время смены ребенком образовательного учреждения, выплата компенсации производится даже если новая категория застрахованных лиц не была включена в договор страхования. Компенсация будет выплачена в любом случае.