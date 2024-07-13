Уточнен порядок получения страховки детьми погибших участников СВО

Дети погибших бойцов СВО в возрасте до 23 лет смогут получать страховую выплату
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему "Экономика". Пермь, зарплата, купюра, экономика, тысяча, заработная плата, пенсия, банкноты, деньги, наличные, рубли, однотысячная купюра, выплата
В случае гибели бойца СВО, его дети до 23 лет могут получить страховую выплату Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий получение страховых выплат в случае гибели участника СВО. Теперь такие выплаты будут доступны детям до 23 лет, которые в том же году перешли из одного учебного заведения в другое.

«Теперь страховую выплату в случае гибели бойца специальной военной операции смогут получить его дети до 23 лет, которые прекратили обучение в одной образовательной организации и поступили в тот же год в другую», — говорится в документе. Ранее выгодоприобретателями по страхованию являлись супруги, родители, дедушки и бабушки в случае отсутствия родителей, а также дети до 18 лет, дети с инвалидностью и дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях.

В случаях, когда смерть застрахованного наступает во время смены ребенком образовательного учреждения, выплата компенсации производится даже если новая категория застрахованных лиц не была включена в договор страхования. Компенсация будет выплачена в любом случае.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий получение страховых выплат в случае гибели участника СВО. Теперь такие выплаты будут доступны детям до 23 лет, которые в том же году перешли из одного учебного заведения в другое. «Теперь страховую выплату в случае гибели бойца специальной военной операции смогут получить его дети до 23 лет, которые прекратили обучение в одной образовательной организации и поступили в тот же год в другую», — говорится в документе. Ранее выгодоприобретателями по страхованию являлись супруги, родители, дедушки и бабушки в случае отсутствия родителей, а также дети до 18 лет, дети с инвалидностью и дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях. В случаях, когда смерть застрахованного наступает во время смены ребенком образовательного учреждения, выплата компенсации производится даже если новая категория застрахованных лиц не была включена в договор страхования. Компенсация будет выплачена в любом случае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...