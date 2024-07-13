Уточнен порядок получения страховки детьми погибших участников СВО

Дети погибших бойцов СВО в возрасте до 23 лет смогут получать страховую выплату

13 июля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

В случае гибели бойца СВО, его дети до 23 лет могут получить страховую выплату Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий получение страховых выплат в случае гибели участника СВО. Теперь такие выплаты будут доступны детям до 23 лет, которые в том же году перешли из одного учебного заведения в другое. «Теперь страховую выплату в случае гибели бойца специальной военной операции смогут получить его дети до 23 лет, которые прекратили обучение в одной образовательной организации и поступили в тот же год в другую», — говорится в документе. Ранее выгодоприобретателями по страхованию являлись супруги, родители, дедушки и бабушки в случае отсутствия родителей, а также дети до 18 лет, дети с инвалидностью и дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях. В случаях, когда смерть застрахованного наступает во время смены ребенком образовательного учреждения, выплата компенсации производится даже если новая категория застрахованных лиц не была включена в договор страхования. Компенсация будет выплачена в любом случае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий получение страховых выплат в случае гибели участника СВО. Теперь такие выплаты будут доступны детям до 23 лет, которые в том же году перешли из одного учебного заведения в другое. «Теперь страховую выплату в случае гибели бойца специальной военной операции смогут получить его дети до 23 лет, которые прекратили обучение в одной образовательной организации и поступили в тот же год в другую», — говорится в документе. Ранее выгодоприобретателями по страхованию являлись супруги, родители, дедушки и бабушки в случае отсутствия родителей, а также дети до 18 лет, дети с инвалидностью и дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях. В случаях, когда смерть застрахованного наступает во время смены ребенком образовательного учреждения, выплата компенсации производится даже если новая категория застрахованных лиц не была включена в договор страхования. Компенсация будет выплачена в любом случае.