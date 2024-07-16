NYP: в здании, с крыши которого подстрелили Трампа, были полицейские снайперы

16 июля 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Покушение на Трампа было совершено с крыши здания завода, а полицейские снайперы находились в самом здании, пишет NYP Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа В здании завода AGR International Inc в Пенсильвании находились полицейские снайперы во время того, как Томас Мэтью Крукс с крыши предприятия совершил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Post. Новость по теме Откуда злоумышленник стрелял в Трампа. Карта «Группа контрснайперов местной полиции была размещена внутри здания, где покушавшийся на убийство Томас Крукс забрался на крышу и открыл огонь по Дональду Трампу», — пишет газета со ссылкой на правоохранителей. Отмечается, что завод использовался в качестве наблюдательного пункта для снайперов, они сканировали людей на наличие угрозы для жизни Трампа. По данным источников, снайперы находились не на крыше завода, когда с нее производились выстрелы в экс-президента США. Преступник смог беспрепятственно взобраться на здание и после этого восемь раз выстрелил в Трампа, попав ему в ухо. В результате этого также были ранены двое помощников кандидата, еще один человек был убит. Ранее глава Секретной службы США Кимберли Читл признала ответственность за инцидент с покушением на Дональда Трампа. Несмотря на серьезную критику в адрес методов работы спецслужбы, особенно со стороны республиканцев, Читл не планирует уходить в отставку и намерена продолжать исполнение своих обязанностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В здании завода AGR International Inc в Пенсильвании находились полицейские снайперы во время того, как Томас Мэтью Крукс с крыши предприятия совершил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Post. «Группа контрснайперов местной полиции была размещена внутри здания, где покушавшийся на убийство Томас Крукс забрался на крышу и открыл огонь по Дональду Трампу», — пишет газета со ссылкой на правоохранителей. Отмечается, что завод использовался в качестве наблюдательного пункта для снайперов, они сканировали людей на наличие угрозы для жизни Трампа. По данным источников, снайперы находились не на крыше завода, когда с нее производились выстрелы в экс-президента США. Преступник смог беспрепятственно взобраться на здание и после этого восемь раз выстрелил в Трампа, попав ему в ухо. В результате этого также были ранены двое помощников кандидата, еще один человек был убит. Ранее глава Секретной службы США Кимберли Читл признала ответственность за инцидент с покушением на Дональда Трампа. Несмотря на серьезную критику в адрес методов работы спецслужбы, особенно со стороны республиканцев, Читл не планирует уходить в отставку и намерена продолжать исполнение своих обязанностей.