NYP: в здании, с крыши которого подстрелили Трампа, были полицейские снайперы

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Покушение на Трампа было совершено с крыши здания завода, а полицейские снайперы находились в самом здании, пишет NYP Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

В здании завода AGR International Inc в Пенсильвании находились полицейские снайперы во время того, как Томас Мэтью Крукс с крыши предприятия совершил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Post.

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«Группа контрснайперов местной полиции была размещена внутри здания, где покушавшийся на убийство Томас Крукс забрался на крышу и открыл огонь по Дональду Трампу», — пишет газета со ссылкой на правоохранителей. Отмечается, что завод использовался в качестве наблюдательного пункта для снайперов, они сканировали людей на наличие угрозы для жизни Трампа.

По данным источников, снайперы находились не на крыше завода, когда с нее производились выстрелы в экс-президента США. Преступник смог беспрепятственно взобраться на здание и после этого восемь раз выстрелил в Трампа, попав ему в ухо. В результате этого также были ранены двое помощников кандидата, еще один человек был убит.

Ранее глава Секретной службы США Кимберли Читл признала ответственность за инцидент с покушением на Дональда Трампа. Несмотря на серьезную критику в адрес методов работы спецслужбы, особенно со стороны республиканцев, Читл не планирует уходить в отставку и намерена продолжать исполнение своих обязанностей.

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В здании завода AGR International Inc в Пенсильвании находились полицейские снайперы во время того, как Томас Мэтью Крукс с крыши предприятия совершил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Post. «Группа контрснайперов местной полиции была размещена внутри здания, где покушавшийся на убийство Томас Крукс забрался на крышу и открыл огонь по Дональду Трампу», — пишет газета со ссылкой на правоохранителей. Отмечается, что завод использовался в качестве наблюдательного пункта для снайперов, они сканировали людей на наличие угрозы для жизни Трампа. По данным источников, снайперы находились не на крыше завода, когда с нее производились выстрелы в экс-президента США. Преступник смог беспрепятственно взобраться на здание и после этого восемь раз выстрелил в Трампа, попав ему в ухо. В результате этого также были ранены двое помощников кандидата, еще один человек был убит. Ранее глава Секретной службы США Кимберли Читл признала ответственность за инцидент с покушением на Дональда Трампа. Несмотря на серьезную критику в адрес методов работы спецслужбы, особенно со стороны республиканцев, Читл не планирует уходить в отставку и намерена продолжать исполнение своих обязанностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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