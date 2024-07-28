«Жалкое зрелище»: Медведев оценил открытие Олимпиады в Париже

Заммпред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее «жалким зрелищем». По его словам, Олимпиада, которая проходила в Сочи в 2014 году, была организована гораздо лучше.
«Церемония открытия Олимпиады в Париже была жалким зрелищем, не идущим в сравнение с тем, как Россия организовывала Игры в Сочи в 2014 году или чемпионат мира по футболу 2018 года», — заявил Медведев. Его слова передает ТАСС.
Негативно отреагировал на выступления на церемонии открытия и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал показанные в Париже вещи «отвратительными». Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала открытие как «дно Сены». В связи с многочисленной критикой по всему миру МОК удалил со своего youtube-канала видеоролик с яркими выступлениями.
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