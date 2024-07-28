«Жалкое зрелище»: Медведев оценил открытие Олимпиады в Париже

Медведев: церемония открытия ОИ не идет в сравнение с Играми в Сочи в 2014 году
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев негативно отреагировал на церемонию открытия Олимпиады-2024 Фото:
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Олимпиада-2024

Заммпред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее «жалким зрелищем». По его словам, Олимпиада, которая проходила в Сочи в 2014 году, была организована гораздо лучше.

«Церемония открытия Олимпиады в Париже была жалким зрелищем, не идущим в сравнение с тем, как Россия организовывала Игры в Сочи в 2014 году или чемпионат мира по футболу 2018 года», — заявил Медведев. Его слова передает ТАСС.

Негативно отреагировал на выступления на церемонии открытия и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал показанные в Париже вещи «отвратительными». Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала открытие как «дно Сены». В связи с многочисленной критикой по всему миру МОК удалил со своего youtube-канала видеоролик с яркими выступлениями.

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Заммпред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее «жалким зрелищем». По его словам, Олимпиада, которая проходила в Сочи в 2014 году, была организована гораздо лучше. «Церемония открытия Олимпиады в Париже была жалким зрелищем, не идущим в сравнение с тем, как Россия организовывала Игры в Сочи в 2014 году или чемпионат мира по футболу 2018 года», — заявил Медведев. Его слова передает ТАСС. Негативно отреагировал на выступления на церемонии открытия и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал показанные в Париже вещи «отвратительными». Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала открытие как «дно Сены». В связи с многочисленной критикой по всему миру МОК удалил со своего youtube-канала видеоролик с яркими выступлениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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