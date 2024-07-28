«Жалкое зрелище»: Медведев оценил открытие Олимпиады в Париже

Медведев: церемония открытия ОИ не идет в сравнение с Играми в Сочи в 2014 году

28 июля 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев негативно отреагировал на церемонию открытия Олимпиады-2024 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Заммпред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее «жалким зрелищем». По его словам, Олимпиада, которая проходила в Сочи в 2014 году, была организована гораздо лучше. «Церемония открытия Олимпиады в Париже была жалким зрелищем, не идущим в сравнение с тем, как Россия организовывала Игры в Сочи в 2014 году или чемпионат мира по футболу 2018 года», — заявил Медведев. Его слова передает ТАСС. Негативно отреагировал на выступления на церемонии открытия и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал показанные в Париже вещи «отвратительными». Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала открытие как «дно Сены». В связи с многочисленной критикой по всему миру МОК удалил со своего youtube-канала видеоролик с яркими выступлениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заммпред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, назвав ее «жалким зрелищем». По его словам, Олимпиада, которая проходила в Сочи в 2014 году, была организована гораздо лучше. «Церемония открытия Олимпиады в Париже была жалким зрелищем, не идущим в сравнение с тем, как Россия организовывала Игры в Сочи в 2014 году или чемпионат мира по футболу 2018 года», — заявил Медведев. Его слова передает ТАСС. Негативно отреагировал на выступления на церемонии открытия и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал показанные в Париже вещи «отвратительными». Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала открытие как «дно Сены». В связи с многочисленной критикой по всему миру МОК удалил со своего youtube-канала видеоролик с яркими выступлениями.