В Британии пациентка очнулась после того, как врачи установили ей смерть мозга

31 июля 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Пациентка из Великобритании вышла из комы перед отключением ее от аппарата жизнеобеспечения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Великобритании 32-летняя Эмма Прайс очнулась за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения. При этом врачи констатировали ей смерть мозга, сообщает My London. «Мозг Эммы Прайс был поврежден после ее неудачной попытки лишить саму себя жизни. Она перенесла инсульт и была введена в искусственную кому. <…> Ее родители уже начали готовиться к похоронам, когда женщина неожиданно открыла глаза», — пишет издание . Отмечается, что врачи уже не видели шансов на ее пробуждение, но незадолго до планируемого отключения от аппаратов жизнеобеспечения она очнулась и смогла дышать самостоятельно более 30 минут. На данный момент женщина может контактировать только с помощью движений головы и ограниченной мимики. Мать Эммы Прайс назвала случившееся чудом и выразила надежду на восстановление дочери, несмотря на осознание того, что «старую Эмму» уже не вернуть. Семья с нетерпением ждет возвращения дочери домой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Великобритании 32-летняя Эмма Прайс очнулась за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения. При этом врачи констатировали ей смерть мозга, сообщает My London. «Мозг Эммы Прайс был поврежден после ее неудачной попытки лишить саму себя жизни. Она перенесла инсульт и была введена в искусственную кому. <…> Ее родители уже начали готовиться к похоронам, когда женщина неожиданно открыла глаза», — пишет издание. Отмечается, что врачи уже не видели шансов на ее пробуждение, но незадолго до планируемого отключения от аппаратов жизнеобеспечения она очнулась и смогла дышать самостоятельно более 30 минут. На данный момент женщина может контактировать только с помощью движений головы и ограниченной мимики. Мать Эммы Прайс назвала случившееся чудом и выразила надежду на восстановление дочери, несмотря на осознание того, что «старую Эмму» уже не вернуть. Семья с нетерпением ждет возвращения дочери домой.