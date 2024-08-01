Триатлонистов вырвало после заплыва по Сене на Олимпиаде

Daily Mail: Тайлера Миславчука и Екатерину Шабалину вырвало после заплыва в Сене

01 августа 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Триатлонистов из Канады и Казахстана вырвало после заплыва по Сене на Олимпиаде в Париже, передает Daily Mail Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Триатлониста из Канады Тайлера Миславчука и Екатерину Шабалину из Казахстана вырвало после олимпийского заплыва по реке Сена на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает газета Daily Mail. «Я приехал на Олимпиаду не для того, чтобы оказаться лишь в десятке лучших, но я выложился на полную. Я пошел на это, меня стошнило 10 раз, но я ни о чем не жалею», — заявил канадский спортсмен в беседе с изданием. Отмечается, что спортсмен не сошел с дистанции, несмотря на плохое самочувствие, и пришел к финишу девятый с результатом в один час 39 минут и 41 секунду. Казахстанской триатлонистке, в свою очередь, пришлось выбыть из соревнований и закончить борьбу за золотую олимпийскую медаль. «Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа», — объяснила Шабалина изданию Sport24 . Ранее в пресс-службе Международного союза триатлона (World Triathlon) сообщали о переносе соревнования по триатлону на 31 июля из-за неблагоприятного состояния воды в Сене. Запланированные заплывы на 28 и 29 июля были отменены. Несмотря на вложенные 1,4 миллиарда евро в очистку реки, ее уровень загрязнения остается высок, 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Триатлониста из Канады Тайлера Миславчука и Екатерину Шабалину из Казахстана вырвало после олимпийского заплыва по реке Сена на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает газета Daily Mail. «Я приехал на Олимпиаду не для того, чтобы оказаться лишь в десятке лучших, но я выложился на полную. Я пошел на это, меня стошнило 10 раз, но я ни о чем не жалею», — заявил канадский спортсмен в беседе с изданием. Отмечается, что спортсмен не сошел с дистанции, несмотря на плохое самочувствие, и пришел к финишу девятый с результатом в один час 39 минут и 41 секунду. Казахстанской триатлонистке, в свою очередь, пришлось выбыть из соревнований и закончить борьбу за золотую олимпийскую медаль. «Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа», — объяснила Шабалина изданию Sport24. Ранее в пресс-службе Международного союза триатлона (World Triathlon) сообщали о переносе соревнования по триатлону на 31 июля из-за неблагоприятного состояния воды в Сене. Запланированные заплывы на 28 и 29 июля были отменены. Несмотря на вложенные 1,4 миллиарда евро в очистку реки, ее уровень загрязнения остается высок, 360.ru.