В Минобороны Эстонии раскрыли число бойцов ВСУ в Курской области

В Курской области действуют около пяти-шести тысяч украинцев. Такое заявление сделал заместитель начальника штаба дивизии сил обороны Эстонии, подполковник Маттиас Пуусепп.
«На Курской дуге, действуют примерно 5-6 тысяч украинцев», — передает слова Пуусеппа ERR. Он добавил, что ВС РФ в ближайшие несколько недель смогут заблокировать легкое наступление ВСУ.
Ранее журналист The Times Майкл Эванс написал, что атака ВСУ на Курскую область может обернуться для Украины большими потерями. По его словам, ВС РФ продолжают успешно наступать на покровском направлении, а командованию украинских сил будет сложно перебросить на этот участок фронта подразделения из Курского приграничья, передает 360.ru.
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