Итальянского теннисиста Синнера не будут дисквалифицировать за допинг

20 августа 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Теннисиста Янника Синнера не будут дисквалифицировать из турниров после выявленного положительного теста на допинг Фото: Анна Майорова © URA.RU Итальянский теннисист Янник Синнер не будут дисквалифицирован из международных турниров, несмотря на тот факт, что в марте 2024 года в ходе турнира Индиан-Уэлс (Калифорния) спортсмен дважды сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA). «Независимый трибунал постановил, что Синнер не несет никакой вины или халатности за два нарушения антидопинговых правил в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP)», — отмечается на официальном сайте ITIA. Сообщение передает Sport24 . От лица самого Синнера сообщалось, что клостебол (синтетический стероид), выявленный у него на тестах, попал в организм теннисиста в результате ошибки физиотерапевта. Сообщалось, что терапевт обрабатывал свой палец средством, содержащим клостебол, а затем контактировал со спортсменом. Тем нее менее в агентстве отметили, что результаты Синнера, призовые деньги и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе были аннулированы после теста на допинг. Однако серьезных санкций в отношении Янника Синнера вводить не будут, отметили в ITIA. Ранее Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала рейтинг мировых спортсменов. Лидером рейтинга снова стал серб Новак Джокович. На второе место впервые в карьере поднялся итальянец Янник Синнер. Также в ТОП на четвертое место попал российский теннисист Даниил Медведев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Итальянский теннисист Янник Синнер не будут дисквалифицирован из международных турниров, несмотря на тот факт, что в марте 2024 года в ходе турнира Индиан-Уэлс (Калифорния) спортсмен дважды сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA). «Независимый трибунал постановил, что Синнер не несет никакой вины или халатности за два нарушения антидопинговых правил в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP)», — отмечается на официальном сайте ITIA. Сообщение передает Sport24. От лица самого Синнера сообщалось, что клостебол (синтетический стероид), выявленный у него на тестах, попал в организм теннисиста в результате ошибки физиотерапевта. Сообщалось, что терапевт обрабатывал свой палец средством, содержащим клостебол, а затем контактировал со спортсменом. Тем нее менее в агентстве отметили, что результаты Синнера, призовые деньги и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе были аннулированы после теста на допинг. Однако серьезных санкций в отношении Янника Синнера вводить не будут, отметили в ITIA. Ранее Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала рейтинг мировых спортсменов. Лидером рейтинга снова стал серб Новак Джокович. На второе место впервые в карьере поднялся итальянец Янник Синнер. Также в ТОП на четвертое место попал российский теннисист Даниил Медведев.