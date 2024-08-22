Якушев проверил качество капремонта в школе Марий Эл. Фото

Якушев: в Марий Эл завершены капремонты в 20 образовательных учреждениях

22 августа 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Якушев посетил образовательное учреждение в Марий Эл, которое отремонтировали в рамках программы ЕР Фото: Илья Московец © URA.RU В Марий Эл завершен капремонт в 20 образовательных учреждениях в рамках совместной программы партии «Единая Россия» и Министерства просвещения РФ. Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев посетил регион вместе с главой Юрием Зайцевым и осмотрел школу №32, которая откроется 2 сентября и рассчитана на 1100 учеников. Об этом сообщила пресс-служба партии. «По программе Единой России и Минпросвещения в Марий Эл завершены капремонты в 20 образовательных учреждениях. <…> В этом году запланирован ремонт более 1050 школ, появится 360 новых. „Единая Россия“ продолжит работать над этими программами», — сказал Якушев. Его слова передает пресс-служба партии. Якушев отметил, что в ближайшие два года планируется ремонт еще 30 школ, также продолжается строительство трех новых учебных заведений. По программе партии «Единой России» и Минпросвещения в Марий Эл проведены капремонты в 20 образовательных учреждениях telegram-канал «Единая Россия. Официально», t.me Он также подчеркнул значимость программ строительства и капремонта образовательных учреждений, которые реализуются в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Якушев выразил уверенность в том, что «Единая Россия» продолжит работу над этими программами, обеспечивая необходимые ресурсы в федеральном бюджете. На ближайшие два года запланирован ремонт в еще в тридцати учреждениях telegram-канал «Единая Россия. Официально», t.me Программа капремонта школ является частью народной программы «Единой России» и охватывает почти 7300 школ по всей стране, большинство из которых расположены в сельских районах. Якушев заверил, что все этапы работ контролируются общественными штабами, включая депутатов Госдумы, сенаторов от партии, а также родителей и педагогов. Проверял ремонт в образовательных учреждениях Якушев совместно с главой региона Юрием Зайцевым telegram-канал «Единая Россия. Официально», t.me С 2022 года благодаря программе было отремонтировано более 4,1 тысячи школьных зданий. Путин поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года и расширить ее на детские сады, колледжи и общежития вузов. В 2024 году запланирован ремонт более 1050 школ, еще 360 появится telegram-канал «Единая Россия. Официально», t.me Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Марий Эл завершен капремонт в 20 образовательных учреждениях в рамках совместной программы партии «Единая Россия» и Министерства просвещения РФ. Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев посетил регион вместе с главой Юрием Зайцевым и осмотрел школу №32, которая откроется 2 сентября и рассчитана на 1100 учеников. Об этом сообщила пресс-служба партии. «По программе Единой России и Минпросвещения в Марий Эл завершены капремонты в 20 образовательных учреждениях. <…> В этом году запланирован ремонт более 1050 школ, появится 360 новых. „Единая Россия“ продолжит работать над этими программами», — сказал Якушев. Его слова передает пресс-служба партии. Якушев отметил, что в ближайшие два года планируется ремонт еще 30 школ, также продолжается строительство трех новых учебных заведений. Он также подчеркнул значимость программ строительства и капремонта образовательных учреждений, которые реализуются в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Якушев выразил уверенность в том, что «Единая Россия» продолжит работу над этими программами, обеспечивая необходимые ресурсы в федеральном бюджете. Программа капремонта школ является частью народной программы «Единой России» и охватывает почти 7300 школ по всей стране, большинство из которых расположены в сельских районах. Якушев заверил, что все этапы работ контролируются общественными штабами, включая депутатов Госдумы, сенаторов от партии, а также родителей и педагогов. С 2022 года благодаря программе было отремонтировано более 4,1 тысячи школьных зданий. Путин поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года и расширить ее на детские сады, колледжи и общежития вузов.