Роналду получит звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов

Потругальский футболист Криштиану Роналду получит звание лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов и будет удостоен специальной награды. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Роналду будет удостоен награды в качестве лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов», — говорится на официально сайте УЕФА. Там добавили, что награду футболисту вручат 29 августа на церемонии жеребьевки Лиги чемпионов сезона-2024/25 в Монако.
Президент УЕФА Александер Чеферин высоко оценил достижения нападающего, отметив его выдающееся мастерство и постоянное стремление к успеху, которое стало значительным ориентиром для будущих игроков. Роналду является рекордсменом Лиги чемпионов, забив 140 голов в 183 матчах, а также пятикратным победителем турнира и семикратным лучшим бомбардиром. В данный момент ему 39 лет, и с 2023 года он выступает за клуб «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.
Ранее Криштиану Роналду говорил, что не планирует становиться тренером в будущем, предпочитая сосредоточиться на других делах. Его контракт с саудовским клубом действует до лета 2025 года, сообщает Sport24.
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