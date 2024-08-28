Аэропорт Нижнекамска ввел ограничения на полеты вслед за Казанью

В аэропорту Нижнекамска (Татарстан) введены ограничения по работе: воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Аналогичные меры ранее ввел аэропорт Казани.
«С 09:00 МСК для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска. Он не принимает и не отправляет рейсы», — сообщили в Росавиации. По сообщению Shot, введен план «Ковер».
28 августа также были введены ограничения для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Казани. По данным telegram-каналов, такие меры приняты из-за угрозы атаки беспилотников.
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