Аэропорт Нижнекамска ввел ограничения на полеты вслед за Казанью

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Аэропорт приостановил прием и отправку рейсов Фото:

В аэропорту Нижнекамска (Татарстан) введены ограничения по работе: воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Аналогичные меры ранее ввел аэропорт Казани.

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«С 09:00 МСК для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска. Он не принимает и не отправляет рейсы», — сообщили в Росавиации. По сообщению Shot, введен план «Ковер».

28 августа также были введены ограничения для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Казани. По данным telegram-каналов, такие меры приняты из-за угрозы атаки беспилотников.

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В аэропорту Нижнекамска (Татарстан) введены ограничения по работе: воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Аналогичные меры ранее ввел аэропорт Казани. «С 09:00 МСК для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска. Он не принимает и не отправляет рейсы», — сообщили в Росавиации. По сообщению Shot, введен план «Ковер». 28 августа также были введены ограничения для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Казани. По данным telegram-каналов, такие меры приняты из-за угрозы атаки беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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