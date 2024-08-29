29 августа 2024

ФСБ рассекретила документы о применении Японией биооружия в боях на Халхин-Голе

© Служба новостей «URA.RU»
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Япония применяла биологическое оружие против СССР
Япония применяла биологическое оружие против СССР Фото:

ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы, подтверждающие использование Японией бактериологического оружия против советских войск во время сражений у реки Халхин-Гол в 1939 году. Эти действия были совершены отрядом, известным своими жестокими экспериментами над людьми.

«При отступлении японской армии выбиралась местность, где предполагалось сосредоточение частей Красной армии, и эта местность заражалась... Для распространения бактерий применялись воды рек Харуха и Хорустен», — рассказывал японский военный Хаяси Кадзуо. Его слова приводит РИА Новости.

Активные боевые действия на Халхин-Голе завершились в конце августа 1939 года победой Красной армии и монгольских войск над японскими захватчиками. Этот конфликт стал одним из предвестников Второй мировой войны и показал решимость Советского Союза и его союзников защитить свои территории.

Победа на Халхин-Голе имела стратегическое значение для дальнейших событий Второй мировой войны, включая вступление СССР в войну с Японией в августе 1945 года, что привело к поражению Квантунской армии. Кроме того, это укрепило позиции Советского Союза в Восточной Азии.

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ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы, подтверждающие использование Японией бактериологического оружия против советских войск во время сражений у реки Халхин-Гол в 1939 году. Эти действия были совершены отрядом, известным своими жестокими экспериментами над людьми. «При отступлении японской армии выбиралась местность, где предполагалось сосредоточение частей Красной армии, и эта местность заражалась... Для распространения бактерий применялись воды рек Харуха и Хорустен», — рассказывал японский военный Хаяси Кадзуо. Его слова приводит РИА Новости. Активные боевые действия на Халхин-Голе завершились в конце августа 1939 года победой Красной армии и монгольских войск над японскими захватчиками. Этот конфликт стал одним из предвестников Второй мировой войны и показал решимость Советского Союза и его союзников защитить свои территории. Победа на Халхин-Голе имела стратегическое значение для дальнейших событий Второй мировой войны, включая вступление СССР в войну с Японией в августе 1945 года, что привело к поражению Квантунской армии. Кроме того, это укрепило позиции Советского Союза в Восточной Азии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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