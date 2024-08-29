ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы, подтверждающие использование Японией бактериологического оружия против советских войск во время сражений у реки Халхин-Гол в 1939 году. Эти действия были совершены отрядом, известным своими жестокими экспериментами над людьми.
«При отступлении японской армии выбиралась местность, где предполагалось сосредоточение частей Красной армии, и эта местность заражалась... Для распространения бактерий применялись воды рек Харуха и Хорустен», — рассказывал японский военный Хаяси Кадзуо. Его слова приводит РИА Новости.
Активные боевые действия на Халхин-Голе завершились в конце августа 1939 года победой Красной армии и монгольских войск над японскими захватчиками. Этот конфликт стал одним из предвестников Второй мировой войны и показал решимость Советского Союза и его союзников защитить свои территории.
Победа на Халхин-Голе имела стратегическое значение для дальнейших событий Второй мировой войны, включая вступление СССР в войну с Японией в августе 1945 года, что привело к поражению Квантунской армии. Кроме того, это укрепило позиции Советского Союза в Восточной Азии.
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