Жителям российского региона запретили снимать атаку дронов

В Ростовской области введен запрет на видеосъемку атак беспилотных, летящих с украинской стороны. Также ограничение касается и размещения подобных материалов в интернете. Данное решение принято региональными властями с целью обеспечения безопасности. Указ об этом подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Для обеспечения безопасности и защиты государственных интересов в Ростовской области вводится запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов, мест дислокации и жизнедеятельности воинских частей и подразделений», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Администрации города Ростова-на-Дону». Отмечается, что документ накануне подписал врио главы региона Юрий Слюсарь.
Документ вступил в силу с сегодняшнего дня, то есть с 11 августа. Отмечается, что за невыполнение этих требований гражданам и гостям Ростовской области грозят штрафы. Для физических лиц они варьируются от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических от двухсот до четырехсот тысяч рублей.
Ранее аналогичные меры безопасности и предупреждения о возможных атаках беспилотников вводились в других регионах России, включая Новороссийск, Воронежскую, Оренбургскую области и Северную Осетию. Также сообщалось, что в феврале в Волгограде усилили ответственность за распространение информации в интернете и СМИ о последствиях атак БПЛА ВСУ и работе российских систем ПВО. Также жителям региона запретили снимать места дислокации Минобороны России и правоохранительных органов, пишет RT.
