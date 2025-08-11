Жителям российского региона запретили снимать атаку дронов

В Ростовской области запретили фото и видеосъемку атак украинских беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Указ о запрете фото и видеосъемки атак дронов ВСУ в регионе вступил в силу с 11 августа
Указ о запрете фото и видеосъемки атак дронов ВСУ в регионе вступил в силу с 11 августа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области введен запрет на видеосъемку атак беспилотных, летящих с украинской стороны. Также ограничение касается и размещения подобных материалов в интернете. Данное решение принято региональными властями с целью обеспечения безопасности. Указ об этом подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Для обеспечения безопасности и защиты государственных интересов в Ростовской области вводится запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов, мест дислокации и жизнедеятельности воинских частей и подразделений», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Администрации города Ростова-на-Дону». Отмечается, что документ накануне подписал врио главы региона Юрий Слюсарь.

Документ вступил в силу с сегодняшнего дня, то есть с 11 августа. Отмечается, что за невыполнение этих требований гражданам и гостям Ростовской области грозят штрафы. Для физических лиц они варьируются от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

Ранее аналогичные меры безопасности и предупреждения о возможных атаках беспилотников вводились в других регионах России, включая Новороссийск, Воронежскую, Оренбургскую области и Северную Осетию. Также сообщалось, что в феврале в Волгограде усилили ответственность за распространение информации в интернете и СМИ о последствиях атак БПЛА ВСУ и работе российских систем ПВО. Также жителям региона запретили снимать места дислокации Минобороны России и правоохранительных органов, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростовской области введен запрет на видеосъемку атак беспилотных, летящих с украинской стороны. Также ограничение касается и размещения подобных материалов в интернете. Данное решение принято региональными властями с целью обеспечения безопасности. Указ об этом подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «Для обеспечения безопасности и защиты государственных интересов в Ростовской области вводится запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов, мест дислокации и жизнедеятельности воинских частей и подразделений», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Администрации города Ростова-на-Дону». Отмечается, что документ накануне подписал врио главы региона Юрий Слюсарь. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня, то есть с 11 августа. Отмечается, что за невыполнение этих требований гражданам и гостям Ростовской области грозят штрафы. Для физических лиц они варьируются от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических от двухсот до четырехсот тысяч рублей. Ранее аналогичные меры безопасности и предупреждения о возможных атаках беспилотников вводились в других регионах России, включая Новороссийск, Воронежскую, Оренбургскую области и Северную Осетию. Также сообщалось, что в феврале в Волгограде усилили ответственность за распространение информации в интернете и СМИ о последствиях атак БПЛА ВСУ и работе российских систем ПВО. Также жителям региона запретили снимать места дислокации Минобороны России и правоохранительных органов, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...