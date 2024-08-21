В МИД РФ заявили о преследовании террористов под Курском без срока давности

Солдат ВСУ, которые атаковали Курскую область, будут преследовать без срока давности. Об этом заявили в МИД России.
«Те террористы в Курской области, кого не постигнет справедливое возмездие в ходе боевых действий, будут преследоваться без срока давности», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на телеканале «Россия 24». Преследование будет касаться тех, кто убивал мирных жителей, уничтожал жилые дома, забирал в плен граждан России, избивал и издевался над ними.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что с момента вторжения Украины в Курскую область ВСУ потеряли более 4,5 тысячи бойцов. Также сторона противника лишилась 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин.
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