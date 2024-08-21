В МИД РФ заявили о преследовании террористов под Курском без срока давности

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Мария Захарова заявила, что украинских террористов ждет преследование без срока давности
Мария Захарова заявила, что украинских террористов ждет преследование без срока давности Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Солдат ВСУ, которые атаковали Курскую область, будут преследовать без срока давности. Об этом заявили в МИД России.

«Те террористы в Курской области, кого не постигнет справедливое возмездие в ходе боевых действий, будут преследоваться без срока давности», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на телеканале «Россия 24». Преследование будет касаться тех, кто убивал мирных жителей, уничтожал жилые дома, забирал в плен граждан России, избивал и издевался над ними.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что с момента вторжения Украины в Курскую область ВСУ потеряли более 4,5 тысячи бойцов. Также сторона противника лишилась 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин.

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Солдат ВСУ, которые атаковали Курскую область, будут преследовать без срока давности. Об этом заявили в МИД России. «Те террористы в Курской области, кого не постигнет справедливое возмездие в ходе боевых действий, будут преследоваться без срока давности», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на телеканале «Россия 24». Преследование будет касаться тех, кто убивал мирных жителей, уничтожал жилые дома, забирал в плен граждан России, избивал и издевался над ними. Ранее в Минобороны РФ заявили, что с момента вторжения Украины в Курскую область ВСУ потеряли более 4,5 тысячи бойцов. Также сторона противника лишилась 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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