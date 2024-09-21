CNN: на затонувшей у Сицилии яхте могут находиться секретные данные

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Клипарт. Магнитогорск, водолаз, река кама, вода, погружение в воду
Водолазы потребовали обеспечить безопасность обломков яхты Фото:

В сейфах на затонувшей у Сицилии яхте Bayesian могут храниться секретные данные. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Затонувшее судно… как полагают, на борту оснащено двумя водонепроницаемыми сейфами, содержащими два сверхзашифрованных жестких диска, на которых записана строго секретная информация, включая пароли и другие конфиденциальные данные», — передает CNN слова источника. Телеканал добавил, что эти документы могут заинтересовать международные разведки.

Водолазы потребовали от итальянского правительства обеспечить безопасность обломков яхты с помощью систем подводного наблюдения. CNN отмечает, что владелец судна, британский предприниматель Майка Линч был связан с разведывательными службами через свою компанию кибербезопасности Darktrace.

Ранее стало известно, что Линч пропал без вести после крушения яхты Bayesian у Сицилии. На борту судна находилось 22 человека. Спасатели успели эвакуировать 15 человек. Предполагаемой причиной катастрофы стал неожиданный смерч.

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В сейфах на затонувшей у Сицилии яхте Bayesian могут храниться секретные данные. Об этом сообщает телеканал CNN. «Затонувшее судно… как полагают, на борту оснащено двумя водонепроницаемыми сейфами, содержащими два сверхзашифрованных жестких диска, на которых записана строго секретная информация, включая пароли и другие конфиденциальные данные», — передает CNN слова источника. Телеканал добавил, что эти документы могут заинтересовать международные разведки. Водолазы потребовали от итальянского правительства обеспечить безопасность обломков яхты с помощью систем подводного наблюдения. CNN отмечает, что владелец судна, британский предприниматель Майка Линч был связан с разведывательными службами через свою компанию кибербезопасности Darktrace. Ранее стало известно, что Линч пропал без вести после крушения яхты Bayesian у Сицилии. На борту судна находилось 22 человека. Спасатели успели эвакуировать 15 человек. Предполагаемой причиной катастрофы стал неожиданный смерч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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