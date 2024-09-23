Басманный суд отправил бывшего зампреда РБР Потапова в колонию

Бывшего топ-менеджера банка Регионального банка развития (РБР) получил срок в за присвоение и растрату. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
«Потапов Вячеслав Викторович признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ и приговорен к 7,5 годам лишения свободы с штрафом в размере 500 тысяч рублей», — сообщили пресс-службе суда. Рублев Николай Николаевич, второй фигурант дела, осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ к 6,5 годам заключения.
Оба фигуранта будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму более 720 миллионов рублей.
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