23 сентября 2024

Басманный суд отправил бывшего зампреда РБР Потапова в колонию

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Суд приговорил экс-зампреда РБР Потапова к 7,5 годам за вывод активов
Суд приговорил экс-зампреда РБР Потапова к 7,5 годам за вывод активов Фото:

Бывшего топ-менеджера банка Регионального банка развития (РБР) получил срок в за присвоение и растрату. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

«Потапов Вячеслав Викторович признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ и приговорен к 7,5 годам лишения свободы с штрафом в размере 500 тысяч рублей», — сообщили пресс-службе суда. Рублев Николай Николаевич, второй фигурант дела, осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ к 6,5 годам заключения.

Оба фигуранта будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму более 720 миллионов рублей.

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Бывшего топ-менеджера банка Регионального банка развития (РБР) получил срок в за присвоение и растрату. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы. «Потапов Вячеслав Викторович признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ и приговорен к 7,5 годам лишения свободы с штрафом в размере 500 тысяч рублей», — сообщили пресс-службе суда. Рублев Николай Николаевич, второй фигурант дела, осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ к 6,5 годам заключения. Оба фигуранта будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму более 720 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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