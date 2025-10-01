Белгородский район подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ

Белгородский район ранним утром 1 октября подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). О происшествии сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Белгородский район подвергся ракетному обстрелу ВСУ», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале губернатора Белгородской области.
Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В поселке Разумное после попадания боеприпаса произошло возгорание двух легковых автомобилей. По словам Гладкова, пожарные подразделения проводят работы по тушению. Сведения о возможных других последствиях уточняются. На месте продолжают работу экстренные службы.
Ранее город Белгород подвергся ракетному обстрелу, осуществленному украинскими военными в конце сентября. В результате удара ракета попала в проезжую часть, что привело к повреждению окон в одном из коммерческих зданий. Помимо этого, на двух этажах жилого многоквартирного дома были выбиты стекла, а также осколки нанесли повреждения десяти автомобилям, передает «Царьград».
