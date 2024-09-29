Происшествия Пожары «Угроза жилым домам»: глава Рязанской области объявил режим ЧС из-за горящей травы Губернатор Рязанской области ввел режим ЧС в Спасском районе 29 сентября 2024 в 19:11 Размер текста - 17 + В Рязанской области горит трава Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Спасском районе Рязанской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Там горит сухая трава, огонь подбирается к жилым домам. Об этом рассказал глава региона Павел Малков. «Возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС», — написал Павел Малков в своем telegram-канале. Он отметил, что угроза возникла из-за возгораний травы в районе. В области сохраняется пятый класс пожарной безопасности, рассказал Малков. Пожар уже успел уничтожить несколько нежилых домов и три дачных дома. Пожар тушат 87 человек, а также три десятка единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Спасском районе Рязанской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Там горит сухая трава, огонь подбирается к жилым домам. Об этом рассказал глава региона Павел Малков. «Возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС», — написал Павел Малков в своем telegram-канале. Он отметил, что угроза возникла из-за возгораний травы в районе. В области сохраняется пятый класс пожарной безопасности, рассказал Малков. Пожар уже успел уничтожить несколько нежилых домов и три дачных дома. Пожар тушат 87 человек, а также три десятка единиц техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям