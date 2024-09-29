«Угроза жилым домам»: глава Рязанской области объявил режим ЧС из-за горящей травы

Губернатор Рязанской области ввел режим ЧС в Спасском районе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горит лес. Тюмень, пожар, огонь, трава горит, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, горит трава, пожарная машина
В Рязанской области горит трава Фото:

В Спасском районе Рязанской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Там горит сухая трава, огонь подбирается к жилым домам. Об этом рассказал глава региона Павел Малков.

«Возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС», — написал Павел Малков в своем telegram-канале. Он отметил, что угроза возникла из-за возгораний травы в районе. В области сохраняется пятый класс пожарной безопасности, рассказал Малков.

Пожар уже успел уничтожить несколько нежилых домов и три дачных дома. Пожар тушат 87 человек, а также три десятка единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Спасском районе Рязанской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Там горит сухая трава, огонь подбирается к жилым домам. Об этом рассказал глава региона Павел Малков. «Возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС», — написал Павел Малков в своем telegram-канале. Он отметил, что угроза возникла из-за возгораний травы в районе. В области сохраняется пятый класс пожарной безопасности, рассказал Малков. Пожар уже успел уничтожить несколько нежилых домов и три дачных дома. Пожар тушат 87 человек, а также три десятка единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...