«Угроза жилым домам»: глава Рязанской области объявил режим ЧС из-за горящей травы

В Спасском районе Рязанской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Там горит сухая трава, огонь подбирается к жилым домам. Об этом рассказал глава региона Павел Малков.
«Возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС», — написал Павел Малков в своем telegram-канале. Он отметил, что угроза возникла из-за возгораний травы в районе. В области сохраняется пятый класс пожарной безопасности, рассказал Малков.
Пожар уже успел уничтожить несколько нежилых домов и три дачных дома. Пожар тушат 87 человек, а также три десятка единиц техники.
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