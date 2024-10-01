ЦБ рассказал, как банки обманывают заемщиков

Некоторые российские банки применяют стратегию, при которой сначала привлекают клиентов низкими процентными ставками в льготный период, а затем внезапно их повышают. Об этом сообщили аналитики Центрального банка (ЦБ) России.
«Банки привлекают клиентов стоимостью кредита в льготный период», — приводит слова аналитиков ЦБ «Интерфакс». Там добавили, что многие организации предоставляют промопериоды с низкими ставками, которые позже значительно возрастают.
Это вводит заемщиков в заблуждение, поскольку полная стоимость кредитов с учетом льготных условий не отражает максимальные возможные платежи. Центробанк считает, что такие практики нарушают закон «О потребительском кредите (займе)».
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