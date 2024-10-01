ЦБ рассказал, как банки обманывают заемщиков

ЦБ: банки привлекают клиентов низкой стоимостью кредита в льготный период
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Заемщики сталкиваются с высокими процентами после льготного периода
Заемщики сталкиваются с высокими процентами после льготного периода Фото:

Некоторые российские банки применяют стратегию, при которой сначала привлекают клиентов низкими процентными ставками в льготный период, а затем внезапно их повышают. Об этом сообщили аналитики Центрального банка (ЦБ) России.

«Банки привлекают клиентов стоимостью кредита в льготный период», — приводит слова аналитиков ЦБ «Интерфакс». Там добавили, что многие организации предоставляют промопериоды с низкими ставками, которые позже значительно возрастают.

Это вводит заемщиков в заблуждение, поскольку полная стоимость кредитов с учетом льготных условий не отражает максимальные возможные платежи. Центробанк считает, что такие практики нарушают закон «О потребительском кредите (займе)».

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Некоторые российские банки применяют стратегию, при которой сначала привлекают клиентов низкими процентными ставками в льготный период, а затем внезапно их повышают. Об этом сообщили аналитики Центрального банка (ЦБ) России. «Банки привлекают клиентов стоимостью кредита в льготный период», — приводит слова аналитиков ЦБ «Интерфакс». Там добавили, что многие организации предоставляют промопериоды с низкими ставками, которые позже значительно возрастают. Это вводит заемщиков в заблуждение, поскольку полная стоимость кредитов с учетом льготных условий не отражает максимальные возможные платежи. Центробанк считает, что такие практики нарушают закон «О потребительском кредите (займе)».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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