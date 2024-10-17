В Москве образовался радиационный туман

В Москве наблюдается радиационный туман, вызванный ночным радиационным выхолаживанием приземного слоя воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Радиационный туман возникает из-за интенсивного охлаждения земли ночью при ясном небе и отсутствии ветра, что приводит к конденсации влаги из воздуха», — написал Евгений Тишковец в своем telegram-канале. Эксперт подчеркнул, что в аэропортах Шереметьево и Внуково из-за тумана видимость снизилась до 500 и 300 метров соответственно.
По прогнозам специалистов, туман должен рассеяться через 2-3 часа после восхода солнца. Это временное явление не несет в себе угрозы для здоровья людей, но может создавать определенные неудобства для движения транспорта.
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