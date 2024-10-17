В Москве образовался радиационный туман

Синоптик Тишковец: радиационный туман накрыл Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве возник радиационный туман
В Москве возник радиационный туман Фото:

В Москве наблюдается радиационный туман, вызванный ночным радиационным выхолаживанием приземного слоя воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Радиационный туман возникает из-за интенсивного охлаждения земли ночью при ясном небе и отсутствии ветра, что приводит к конденсации влаги из воздуха», — написал Евгений Тишковец в своем telegram-канале. Эксперт подчеркнул, что в аэропортах Шереметьево и Внуково из-за тумана видимость снизилась до 500 и 300 метров соответственно.

По прогнозам специалистов, туман должен рассеяться через 2-3 часа после восхода солнца. Это временное явление не несет в себе угрозы для здоровья людей, но может создавать определенные неудобства для движения транспорта.

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В Москве наблюдается радиационный туман, вызванный ночным радиационным выхолаживанием приземного слоя воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. «Радиационный туман возникает из-за интенсивного охлаждения земли ночью при ясном небе и отсутствии ветра, что приводит к конденсации влаги из воздуха», — написал Евгений Тишковец в своем telegram-канале. Эксперт подчеркнул, что в аэропортах Шереметьево и Внуково из-за тумана видимость снизилась до 500 и 300 метров соответственно. По прогнозам специалистов, туман должен рассеяться через 2-3 часа после восхода солнца. Это временное явление не несет в себе угрозы для здоровья людей, но может создавать определенные неудобства для движения транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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