Зеленский: ВСУ заменит США в Европе

17 октября 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Зеленский предложил заменить контингент США в Европе после завершения конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ. Сделать это, по словам Зеленского можно после того, как закончится конфликт. «Мы предлагаем… заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся», — заявил украинский лидер во время выступления на сессии Евросовета в Брюсселе. По его мнению, эта мера даст США больше возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе, который является для Америки приоритетным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ. Сделать это, по словам Зеленского можно после того, как закончится конфликт. «Мы предлагаем… заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся», — заявил украинский лидер во время выступления на сессии Евросовета в Брюсселе. По его мнению, эта мера даст США больше возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе, который является для Америки приоритетным.