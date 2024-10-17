Зеленский: ВСУ заменит США в Европе

Зеленский предложил заменить контингент США в Европе после завершения конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ. Сделать это, по словам Зеленского можно после того, как закончится конфликт.
«Мы предлагаем… заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся», — заявил украинский лидер во время выступления на сессии Евросовета в Брюсселе. По его мнению, эта мера даст США больше возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе, который является для Америки приоритетным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.