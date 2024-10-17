Зеленский: ВСУ заменит США в Европе

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Зеленский предложил заменить контингент США в Европе после завершения конфликта Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ. Сделать это, по словам Зеленского можно после того, как закончится конфликт.

«Мы предлагаем… заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся», — заявил украинский лидер во время выступления на сессии Евросовета в Брюсселе. По его мнению, эта мера даст США больше возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе, который является для Америки приоритетным.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ. Сделать это, по словам Зеленского можно после того, как закончится конфликт. «Мы предлагаем… заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся», — заявил украинский лидер во время выступления на сессии Евросовета в Брюсселе. По его мнению, эта мера даст США больше возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе, который является для Америки приоритетным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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