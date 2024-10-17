Цыгане под Санкт-Петербургом лишились своего барона после полицейского рейда

17 октября 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Полицейские провели рейд против цыганского табора под Санкт-Петиербургом, передает «Фонтанка» Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Ленинградской области сотни полицейских были задействованы для задержания цыганского барона. Из деревни Верхние Осельковы вывезли цыган, которых подозревают в употреблении наркотиков и других правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «17 октября из Верхних Осельков на полицейских автобусах вывезли несколько десятков местных жителей, включая барона. Ранним утром их будили более сотни сотрудников различных подразделений главка вместе с бойцами Росгвардии», — передает «Фонтанка», ссылаясь на полицейскую пресс-службу. Шестерых человек проверяют по факту нарушения Правил дорожного движения. Один на момент рейда находился в состоянии алкогольного опьянения. Также задержанных проверяют на наличие запрещенных наркотических веществ и факт их употребления. Полицейские заинтересовались и другим нарушением. Выяснилось, что большинство построек в таборе являются самостроем. Ранее сообщалось, что в Тульской области цыгане захватили в рабство ветерана СВО и десятки других людей. Спустя время они были освобождены при поддержке волонтерского движения. Следственный комитет заинтересовался данной ситуацией и взял дело на контроль, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинградской области сотни полицейских были задействованы для задержания цыганского барона. Из деревни Верхние Осельковы вывезли цыган, которых подозревают в употреблении наркотиков и других правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «17 октября из Верхних Осельков на полицейских автобусах вывезли несколько десятков местных жителей, включая барона. Ранним утром их будили более сотни сотрудников различных подразделений главка вместе с бойцами Росгвардии», — передает «Фонтанка», ссылаясь на полицейскую пресс-службу. Шестерых человек проверяют по факту нарушения Правил дорожного движения. Один на момент рейда находился в состоянии алкогольного опьянения. Также задержанных проверяют на наличие запрещенных наркотических веществ и факт их употребления. Полицейские заинтересовались и другим нарушением. Выяснилось, что большинство построек в таборе являются самостроем. Ранее сообщалось, что в Тульской области цыгане захватили в рабство ветерана СВО и десятки других людей. Спустя время они были освобождены при поддержке волонтерского движения. Следственный комитет заинтересовался данной ситуацией и взял дело на контроль, передает RT.