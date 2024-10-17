Россия и Германия смогут обсудить ситуацию на Украине

В Кремле выразили надежду на возможность проведения диалога с представителями ФРГ по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что готов обсуждать с Владимиром Путиным окончание украинского конфликта. Эта готовность теоретически может вылиться в диалог», — заявил Песков в беседе с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым. Его слова приводит telegram-канал Shot. Песков подчеркнул, что конструктивный диалог между Россией и Германией может стать ключевым фактором в урегулировании напряженности на Украине.
Сам Шольц ранее заявил, что любые решения по решению конфликта должны приниматься с участием как Украины, так и стран Запада. Он также подчеркнул, что после ознакомления с «планом победы» украинского лидера Владимира Зеленского позиция Германии по украинскому вопросу не изменилась, передает деловое издание «Взгляд».
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