Эксперты РАНХиГС назвали главные качества современного сотрудника медиа

Исследование РАНХиГС подчеркнуло важность сотрудников-универсалов в медиа
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Сотрудники, обладающие множеством навыков, высоко ценятся в медиа
Сотрудники, обладающие множеством навыков, высоко ценятся в медиа Фото:

Исследование Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС назвало универсальность главным качеством сотрудника в медиаиндустрии. По данным исследования, работодателям важны те работники, которые умеют совмещать разные функции, а также приспосабливаться к изменениям. Кроме того, высоко ценятся базовые профессиональные компетенции. 

 «Работодатели ценят „сотрудников-универсалов“, способных совмещать различные функции и оперативно адаптироваться к изменениям, но при этом обладающих глубокой экспертностью в своей области», — говорится в заявлении экспертов. В своих выводах исследователи подчеркнули, что индустрия медиа находится под значительным влиянием таких технологических трендов, как цифровизация, развитие искусственного интеллекта, возрастание роли социальных сетей и необходимость работы с большими данными.

Базовые профессиональные компетенции для создания качественного контента остаются важными. Эксперты рекомендуют адаптировать образовательные программы путем усиления практической части, интеграции курсов по цифровым и надпрофессиональным навыкам, индивидуализации траекторий обучения и регулярного мониторинга требований отрасли. Актуализация программ должна учитывать сочетание фундаментальных знаний, практических навыков и современных трендов, чтобы подготовить конкурентоспособных специалистов для динамичной медиасреды, заключили исследователи.

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Исследование Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС назвало универсальность главным качеством сотрудника в медиаиндустрии. По данным исследования, работодателям важны те работники, которые умеют совмещать разные функции, а также приспосабливаться к изменениям. Кроме того, высоко ценятся базовые профессиональные компетенции.   «Работодатели ценят „сотрудников-универсалов“, способных совмещать различные функции и оперативно адаптироваться к изменениям, но при этом обладающих глубокой экспертностью в своей области», — говорится в заявлении экспертов. В своих выводах исследователи подчеркнули, что индустрия медиа находится под значительным влиянием таких технологических трендов, как цифровизация, развитие искусственного интеллекта, возрастание роли социальных сетей и необходимость работы с большими данными. Базовые профессиональные компетенции для создания качественного контента остаются важными. Эксперты рекомендуют адаптировать образовательные программы путем усиления практической части, интеграции курсов по цифровым и надпрофессиональным навыкам, индивидуализации траекторий обучения и регулярного мониторинга требований отрасли. Актуализация программ должна учитывать сочетание фундаментальных знаний, практических навыков и современных трендов, чтобы подготовить конкурентоспособных специалистов для динамичной медиасреды, заключили исследователи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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