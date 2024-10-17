Эксперты РАНХиГС назвали главные качества современного сотрудника медиа

Исследование Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС назвало универсальность главным качеством сотрудника в медиаиндустрии. По данным исследования, работодателям важны те работники, которые умеют совмещать разные функции, а также приспосабливаться к изменениям. Кроме того, высоко ценятся базовые профессиональные компетенции.
«Работодатели ценят „сотрудников-универсалов“, способных совмещать различные функции и оперативно адаптироваться к изменениям, но при этом обладающих глубокой экспертностью в своей области», — говорится в заявлении экспертов. В своих выводах исследователи подчеркнули, что индустрия медиа находится под значительным влиянием таких технологических трендов, как цифровизация, развитие искусственного интеллекта, возрастание роли социальных сетей и необходимость работы с большими данными.
Базовые профессиональные компетенции для создания качественного контента остаются важными. Эксперты рекомендуют адаптировать образовательные программы путем усиления практической части, интеграции курсов по цифровым и надпрофессиональным навыкам, индивидуализации траекторий обучения и регулярного мониторинга требований отрасли. Актуализация программ должна учитывать сочетание фундаментальных знаний, практических навыков и современных трендов, чтобы подготовить конкурентоспособных специалистов для динамичной медиасреды, заключили исследователи.
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