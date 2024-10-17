Орбан намерен склонить Макрона и Шольца к переговорам с РФ от имени ЕС

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Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС призовет лидеров стран Европы начать переговоры с РФ
Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС призовет лидеров стран Европы начать переговоры с РФ Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о своем намерении призвать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к началу переговоров с Россией для разрешения конфликта на Украине. Об этом он сообщил перед саммитом Европейского союза.

«Я сегодня призову канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации», — написал Орбан на своей странице Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в РФ признана экстремистской и запрещена). Премьер-министр Венгрии ставит в приоритет дипломатический подход к решению конфликтов, акцентируя внимание на необходимости единой позиции стран Европейского союза в этом вопросе.

Ранее Орбан предлагал главе Украины Владимиру Зеленскому инициировать прекращение огневых действий для начала мирных переговоров с Россией. «Мы выразили Зеленскому просьбу обдумать возможность остановки огня перед стартом переговорного процесса», — заявил премьер Венгрии. 

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о своем намерении призвать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к началу переговоров с Россией для разрешения конфликта на Украине. Об этом он сообщил перед саммитом Европейского союза. «Я сегодня призову канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации», — написал Орбан на своей странице Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в РФ признана экстремистской и запрещена). Премьер-министр Венгрии ставит в приоритет дипломатический подход к решению конфликтов, акцентируя внимание на необходимости единой позиции стран Европейского союза в этом вопросе. Ранее Орбан предлагал главе Украины Владимиру Зеленскому инициировать прекращение огневых действий для начала мирных переговоров с Россией. «Мы выразили Зеленскому просьбу обдумать возможность остановки огня перед стартом переговорного процесса», — заявил премьер Венгрии. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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