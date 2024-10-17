Орбан намерен склонить Макрона и Шольца к переговорам с РФ от имени ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о своем намерении призвать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к началу переговоров с Россией для разрешения конфликта на Украине. Об этом он сообщил перед саммитом Европейского союза.
«Я сегодня призову канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации», — написал Орбан на своей странице Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в РФ признана экстремистской и запрещена). Премьер-министр Венгрии ставит в приоритет дипломатический подход к решению конфликтов, акцентируя внимание на необходимости единой позиции стран Европейского союза в этом вопросе.
Ранее Орбан предлагал главе Украины Владимиру Зеленскому инициировать прекращение огневых действий для начала мирных переговоров с Россией. «Мы выразили Зеленскому просьбу обдумать возможность остановки огня перед стартом переговорного процесса», — заявил премьер Венгрии.
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