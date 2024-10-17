Сын погибшего на СВО военного спел вместе с Shaman

Российский исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) выпустил клип на свою песню «Отец», посвященную участнику спецоперации на Украине, погибшему на фронте. Песню артист исполнил вместе с 11-летним Егором — сыном погибшего.
«В канун Дня отца представляю вам свой новый клип на песню „Отец“. Это пронзительный дуэт с 11-летним Егором Бахаревым из Барнаула. Парень, несмотря на свой юный возраст, уже стал старшим мужчиной в семье — зимой он потерял на СВО отца... Я дал слово, что напишу песню, которая будет посвящена его отцу. И всем, кто отдал жизнь за Родину и нашу будущую победу. Сегодня долгожданная премьера», — написал Shaman в своем telegram-канале.
Накануне Ярослав Дронов попал в скандал после того, как подал заявку на регистрацию своего бренда «Я русский». Если регистрация пройдет успешно, Дронов сможет продавать алкогольную продукцию под своим брендом, что к чему негативно отнеслась общественность.
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