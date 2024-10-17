В холодильнике или на столе: врач поставила точку в споре о хранении хлеба

Чтобы хлеб оставался свежим как можно дольше, его лучше хранить в закрытом пакете в сухом прохладном месте, в ином случае можно заморозить. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
«Лучший способ — держать буханку в сухом прохладном месте в закрытом пакете или хлебнице, чтобы хлеб не высыхал и не терял вкуса. Однако, если хлеба очевидно больше, чем удастся съесть в ближайшие дни, его можно заморозить», — заявила Кашух. Ее слова приводит Life.ru.
Хранение хлеба в морозильной камере позволяет сохранить его текстуру и питательные качества. Рекомендуется разделить хлеб на порции перед заморозкой, что облегчит процесс извлечения необходимого количества ломтиков. Чтобы хлеб после размораживания сохранил свои вкусовые качества и плотность, следует размораживать его при комнатной температуре. Дополнительно для восстановления свежести хлеб можно слегка подогреть в микроволновой печи после разморозки.
Ранее ученые поставили точку в вопросе, что появилось раньше: яйцо или курица. По словам зоологов из Университета Флиндерса, курица появилась раньше яйца с научной точки зрения. Все дело в том, что курицы произошли от джунглевых птиц, которые позже поселились рядом с человеком. Это привело к образованию нового вида. Только после этого появилось куриное яйцо, в привычном понимании.
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