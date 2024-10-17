Великобритания ввела санкции против российских нефтяных танкеров

Великобритания ввела новые антироссийские санкции. На этот раз экономические ограничения были введены против 18 российских нефтяных танкеров.
«Введены новые санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа — это крупнейшая на сегодняшний день санкционная акция против танкеров из РФ», — отмечается на сайте британского правительства. В связи с новыми ограничениями танкеры будут отстранены от захода в порты Великобритании.
Это не первые санкции, которые Британия ввела против российских представителей в октябре, передает MK.RU. В начале месяца экономические ограничения были направлены в адрес начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова.
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Великобритания ввела новые антироссийские санкции. На этот раз экономические ограничения были введены против 18 российских нефтяных танкеров. «Введены новые санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа — это крупнейшая на сегодняшний день санкционная акция против танкеров из РФ», — отмечается на сайте британского правительства. В связи с новыми ограничениями танкеры будут отстранены от захода в порты Великобритании. Это не первые санкции, которые Британия ввела против российских представителей в октябре, передает MK.RU. В начале месяца экономические ограничения были направлены в адрес начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова.