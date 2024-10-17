Великобритания ввела санкции против российских нефтяных танкеров

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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Великобритания ввела санкции против 18 нефтяных танкеров РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания ввела новые антироссийские санкции. На этот раз экономические ограничения были введены против 18 российских нефтяных танкеров.

«Введены новые санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа — это крупнейшая на сегодняшний день санкционная акция против танкеров из РФ», — отмечается на сайте британского правительства. В связи с новыми ограничениями танкеры будут отстранены от захода в порты Великобритании.

Это не первые санкции, которые Британия ввела против российских представителей в октябре, передает MK.RU. В начале месяца экономические ограничения были направлены в адрес начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова.

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Великобритания ввела новые антироссийские санкции. На этот раз экономические ограничения были введены против 18 российских нефтяных танкеров. «Введены новые санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа — это крупнейшая на сегодняшний день санкционная акция против танкеров из РФ», — отмечается на сайте британского правительства. В связи с новыми ограничениями танкеры будут отстранены от захода в порты Великобритании. Это не первые санкции, которые Британия ввела против российских представителей в октябре, передает MK.RU. В начале месяца экономические ограничения были направлены в адрес начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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