Великобритания ввела санкции против российских нефтяных танкеров

17 октября 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Великобритания ввела санкции против 18 нефтяных танкеров РФ Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания ввела новые антироссийские санкции. На этот раз экономические ограничения были введены против 18 российских нефтяных танкеров. «Введены новые санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа — это крупнейшая на сегодняшний день санкционная акция против танкеров из РФ», — отмечается на сайте британского правительства. В связи с новыми ограничениями танкеры будут отстранены от захода в порты Великобритании. Это не первые санкции, которые Британия ввела против российских представителей в октябре, передает MK.RU . В начале месяца экономические ограничения были направлены в адрес начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания ввела новые антироссийские санкции. На этот раз экономические ограничения были введены против 18 российских нефтяных танкеров. «Введены новые санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа — это крупнейшая на сегодняшний день санкционная акция против танкеров из РФ», — отмечается на сайте британского правительства. В связи с новыми ограничениями танкеры будут отстранены от захода в порты Великобритании. Это не первые санкции, которые Британия ввела против российских представителей в октябре, передает MK.RU. В начале месяца экономические ограничения были направлены в адрес начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова.