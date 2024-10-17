Венгрия испугалась «плана победы» Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критически оценил план урегулирования конфликта, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время участия в саммите ЕС в Брюсселе Орбан выразил свои опасения относительно «плана победы» украинского главы.
«Президент Зеленский представил свой план победы. То, что он изложил вчера в украинском парламенте, не может не пугать», — написал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он подчеркнул, что текущий подход к конфликту может иметь серьезные последствия для стабильности в регионе.
В дополнение к своей критике Орбан также предложил Европейскому союзу пересмотреть свою стратегию в отношении украинского конфликта. Он считает нынешнюю политику ЕС недостаточно организованной и подготовленной для победы Украины в конфликте.
Ранее Орбан назвал ошибкой отказ Евросоюза контактировать с Россией по украинскому вопросу. По его словам, для урегулирования конфликта необходимо вести переговоры о прекращении огня, передает RT.
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