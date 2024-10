Названа причина смерти рок-музыканта Лиама Пейна

TN: музыкант Лиам Пейн скончался от внутреннего кровотечения из-за травм

17 октября 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Лиам Пейн скончался от травм Фото: Joel C Ryan/AP/TASS Причиной смерти британского музыканта, экс-участника группы One Direction Лиама Пейна послужили травмы, вызвавшие внутреннее и внешнее кровотечение. Об этом рассказали судмедэксперты. Новость по теме Кто такой Лиам Пейн, смерть которого обсуждают в сети «Стало известно, что бывший участник One Direction скончался из-за множественных травм, вызвавших внутреннее и внешнее кровотечение», — передают авторы журнала TN. Журналисты отмечают, что в номере артиста нашли наркотики и бутылки из-под алкоголя. В номере также был беспорядок. О гибели рок-музыканта Пейна стало известно 17 октября. Его тело было найдено во внутреннем дворике отеля. По предварительной версии, он совершил суицид. Ранее музыкант сообщал о проблемах с зависимостями. URA.RU приводило биографию музыканта и рассказывало о его жизни и участии в известной рок-группе One Direction.

