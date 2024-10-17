Названа причина смерти рок-музыканта Лиама Пейна

TN: музыкант Лиам Пейн скончался от внутреннего кровотечения из-за травм
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Лиам Пейн скончался от травм Фото:

Причиной смерти британского музыканта, экс-участника группы One Direction Лиама Пейна послужили травмы, вызвавшие внутреннее и внешнее кровотечение. Об этом рассказали судмедэксперты.

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«Стало известно, что бывший участник One Direction скончался из-за множественных травм, вызвавших внутреннее и внешнее кровотечение», — передают авторы журнала TN. Журналисты отмечают, что в номере артиста нашли наркотики и бутылки из-под алкоголя. В номере также был беспорядок.

О гибели рок-музыканта Пейна стало известно 17 октября. Его тело было найдено во внутреннем дворике отеля. По предварительной версии, он совершил суицид. Ранее музыкант сообщал о проблемах с зависимостями. URA.RU приводило биографию музыканта и рассказывало о его жизни и участии в известной рок-группе One Direction.

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Причиной смерти британского музыканта, экс-участника группы One Direction Лиама Пейна послужили травмы, вызвавшие внутреннее и внешнее кровотечение. Об этом рассказали судмедэксперты. «Стало известно, что бывший участник One Direction скончался из-за множественных травм, вызвавших внутреннее и внешнее кровотечение», — передают авторы журнала TN. Журналисты отмечают, что в номере артиста нашли наркотики и бутылки из-под алкоголя. В номере также был беспорядок. О гибели рок-музыканта Пейна стало известно 17 октября. Его тело было найдено во внутреннем дворике отеля. По предварительной версии, он совершил суицид. Ранее музыкант сообщал о проблемах с зависимостями. URA.RU приводило биографию музыканта и рассказывало о его жизни и участии в известной рок-группе One Direction.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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