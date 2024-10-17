В столице Мали Бамако прошел необычный протест, на котором местный «международный уголовный суд» символически осудил президента Украины Владимира Зеленского. Событие состоялось 16 октября на бульваре Независимости, где была сожжена кукла с лицом Зеленского.
Митинг был посвящен годовщине казни нацистских преступников по решению Нюрнбергского трибунала. «Международный уголовный суд своей внеочередной сессией признает Зеленского виновным и приговаривает к смертной казни с немедленным привидением приговора в исполнение», — передает telegram-канал «Африканская инициатива». После вынесения заключительного приговора кукла, изображающая украинского президента, была сожжена.
События в Бамако отражают нарастающее напряжение между Мали и Украиной на фоне обвинений в сотрудничестве последней с террористическими группировками в Африке. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп анонсировал скорую публикацию результатов расследования о связях Украины с террористами. Ранее альянс стран Сахеля обратился в ООН с просьбой принять меры против Украины за подобное сотрудничество.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал доказанным фактом работу Украины с террористами в Мали. Он отметил, что действия киевского режима не ограничиваются африканской страной. По его словам, Киев взаимодействует с террористическими элементами и в других регионах, включая Сирию.
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